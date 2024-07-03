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吸菸牙周病風險飆8倍 植牙恐脫落

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北報導

吸菸有害身體健康，一口美牙也可能因此敗壞。牙醫師公會全國聯合會理事長江錫仁表示，吸菸者的牙周組織修復能力不佳，牙周病發生率增2至8倍，還會影響植牙，發炎機率增加，導致植體脫落和植牙失敗率升高。

菸品中的尼古丁會使微血管收縮，造成牙齦周邊的血液循環不良，影響牙周組織及自我修復能力，且吸菸會促使身體抵抗力降低，一旦牙齦受損，傷口就更難癒合。

江錫仁說，吸菸會增加口腔癌風險，口腔癌90%屬於鱗狀細胞癌，癌細胞可能發生在舌頭、嘴唇、頰黏膜、牙齦及上下顎等處。無論是吸入的菸煙或咀嚼菸草產品時，口腔都會直接接觸到其中的致癌化學物質，進而引起口腔細胞的基因變化，從而導致口腔癌的發生。

「吸菸、嚼檳榔、喝酒是口腔癌3大危險因子。」衛福部口腔健康司副司長顏忠漢說，吸菸罹患口腔癌的機率是沒有吸菸者的18倍、只嚼檳榔則為沒嚼檳榔者的28倍，若吸菸又嚼檳榔，罹患口腔癌的機率則提高為89倍，如果吸菸、嚼檳榔又酗酒的人，口腔癌機率比完全沒有這些習慣的人高出123倍。

台大醫學院牙醫學系名譽教授韓良俊說，吸菸者把菸含在嘴裡時，口腔首當其衝，尼古丁、一氧化碳、焦油等有害物質，在高溫、高濃度的情況下直接影響口腔黏膜，也造成白斑、毛狀舌等各種病變。一般人白斑發生率僅4%，但吸菸者則飆至23%，容易致癌。

牙醫師公會全聯會執行長郭文傑表示，吸菸會讓傷口難以癒合，一般拔牙後的患者口腔黏膜很快修復回來，但吸菸者上皮流失、保護減少，牙周病風險增加2至8倍，重度菸癮者更是增至5至8倍，由於菸癮者骨質較軟，不僅牙科治療成效降低一半，口腔就會有癌化現象。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

口腔癌 台大醫學院

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