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健康你我他／儲蓄人際關係 樂齡沒有極限
時間飛快，還記得去年才在聯合報元氣網參加退休力檢測，也對檢測結果自我檢視，若有哪些方面做得不好，就朝更好的方面做調整，人近退休之年，最大的希望莫過於身體健康、心情愉悅，能做自己想做的事，擁有獨立自主的晚年生活。
今年的檢測，代表我的動物仍是「王者獅子」，得到的分數是79分（整體平均是59分，那我還算是不錯的），檢測結果，系統給我的退休準備心法是：「活得太久，需要長照，預防2個狀況要提早買好保單，為生命終點預作安排，善終是自己的權利，樂齡生活無極限，還有夢想就要追」。
系統還針對我社會連結不足部分，給予善意的提醒與建議：「趁退休前建構工作以外的人際關係，參加社團結交不同世代、不同生活圈的朋友，以『興趣』會友，建立新的人際關係，也可以投入社會服務，傳承經驗，從現在開始，關心家人，結交朋友，從自己擅長的事情開始投入」。
我覺得做這樣的檢測對退休規畫助益甚多，原本就不喜歡長命百歲的我，已買好失智失能長照險，開放胸懷投入不同世代的交際圈，並持續運動，不斷學習，增進自己的寫作能力，退休後朝文字工作者的方向前進，讓自己的未來在健康、知性、活力，經濟無虞狀態下過好每一天。
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