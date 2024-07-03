健康你我他／儲蓄人際關係 樂齡沒有極限

時間飛快，還記得去年才在聯合報元氣網參加退休力檢測，也對檢測結果自我檢視，若有哪些方面做得不好，就朝更好的方面做調整，人近退休之年，最大的希望莫過於身體健康、心情愉悅，能做自己想做的事，擁有獨立自主的晚年生活。

今年的檢測，代表我的動物仍是「王者獅子」，得到的分數是79分（整體平均是59分，那我還算是不錯的），檢測結果，系統給我的退休準備心法是：「活得太久，需要長照，預防2個狀況要提早買好保單，為生命終點預作安排，善終是自己的權利，樂齡生活無極限，還有夢想就要追」。

系統還針對我社會連結不足部分，給予善意的提醒與建議：「趁退休前建構工作以外的人際關係，參加社團結交不同世代、不同生活圈的朋友，以『興趣』會友，建立新的人際關係，也可以投入社會服務，傳承經驗，從現在開始，關心家人，結交朋友，從自己擅長的事情開始投入」。