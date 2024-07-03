聽新聞
test
0:00 / 0:00
攤商不主動提供塑膠袋 但方便顧客自取
環境部宣示在全台廿二縣市、四十七個傳統市場推動「減塑」，新竹縣北埔公有零售市場早在五月開辦，但經費有限，且攤商多認為沒有強制性及處罰，很難推動，感覺成效不佳；北市永春市場自治會長黃秀鈺說，要多向消費端宣導，有時不給塑膠袋就不消費，攤商也感到無奈。
「消費者如果說要袋子，攤商多半得給。」黃秀鈺表示，雖很早就推動減塑，但生鮮食品的雞豬魚等肉類及湯湯水水食品還是要用內袋。
士東市場自治會長何慶豐說，現在消費者大多會自行帶購物袋，環保局也在市場設置二手提袋回收處，攤商會配合盡可能減少使用塑膠袋。光復市場自治會長何禮森建議仍要向民眾多宣導。
試辦兩個月的新竹縣北埔公有零售市場卅年攤販說，早市顧客多是中老年人，近來公所推辦減塑活動，民眾配合度並不高，攤商也還是備有塑膠花袋供民眾購物使用；市場唯一一家賣魚貨的老闆娘也說，目前僅二名老顧客會自備裝魚盒子，少數自備購物袋民眾還是會要求先用一層塑膠袋裝魚，成效有限。
記者走市場也發現，各攤位幾乎都備有塑膠花袋及透明塑膠袋，且擺放在明顯位置。有攤商就說，這是因為他們雖「不主動」提供，但還是要方便顧客「主動」取用塑膠袋。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言