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攤商不主動提供塑膠袋 但方便顧客自取

聯合報／ 記者邱書昱吳傑沐／連線報導

環境部宣示在全台廿二縣市、四十七個傳統市場推動「減塑」，新竹縣北埔公有零售市場早在五月開辦，但經費有限，且攤商多認為沒有強制性及處罰，很難推動，感覺成效不佳；北市永春市場自治會長黃秀鈺說，要多向消費端宣導，有時不給塑膠袋就不消費，攤商也感到無奈。

「消費者如果說要袋子，攤商多半得給。」黃秀鈺表示，雖很早就推動減塑，但生鮮食品的雞豬魚等肉類及湯湯水水食品還是要用內袋。

士東市場自治會長何慶豐說，現在消費者大多會自行帶購物袋，環保局也在市場設置二手提袋回收處，攤商會配合盡可能減少使用塑膠袋。光復市場自治會長何禮森建議仍要向民眾多宣導。

試辦兩個月的新竹縣北埔公有零售市場卅年攤販說，早市顧客多是中老年人，近來公所推辦減塑活動，民眾配合度並不高，攤商也還是備有塑膠花袋供民眾購物使用；市場唯一一家賣魚貨的老闆娘也說，目前僅二名老顧客會自備裝魚盒子，少數自備購物袋民眾還是會要求先用一層塑膠袋裝魚，成效有限。

記者走市場也發現，各攤位幾乎都備有塑膠花袋及透明塑膠袋，且擺放在明顯位置。有攤商就說，這是因為他們雖「不主動」提供，但還是要方便顧客「主動」取用塑膠袋。

塑膠袋 攤商

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