是藥也是毒／鴉片類藥品 勿自行轉讓服用

「藥師，我家裡還有上次就診沒吃完的強效止痛藥，最近家人傷口很痛，可以給他使用嗎？」經查後發現病人家中餘藥是含有Tramadol成分的鎮痛劑，屬於鴉片類（Opioid）管制藥品，不可隨意服用，有危害健康甚至觸法的風險。

臨床上常見的鴉片類藥品，包括Morphine、Fentanyl、Pethidine、Codeine、Tramadol等，被應用於止痛、麻醉誘導、鎮咳等多種醫療用途，這類藥物為管制藥品，使用上會有成癮性、影響精神，其進口、製造、販賣、使用皆受到管制藥品管理條例所規範，限用於醫學治療及科學研究等正當用途。

病人若經醫師診斷需使用管制藥品，需持醫師開立的處方箋至藥局領藥。醫療機構針對管制藥品應詳實將每日的收支、銷毀、減損及結存登載於簿冊，以杜絕任何不法的流用行為。

管制藥品與毒品為一體兩面，當鴉片類藥物遭到非法使用時則屬於毒品，即違反毒品危害防制條例，民眾應多加重視管制藥品使用的正當性及毒品濫用所造成的危害風險。

若不當使用鴉片類藥品，可能會讓使用者產生耐受性與生理、心理性依賴，且該類藥物有呼吸抑制風險，尤其與酒精、鎮靜安眠藥或其他中樞神經抑制劑併用時，更可能加劇鎮靜、呼吸抑制、昏迷和死亡的風險。如於懷孕期間長期使用鴉片類藥品，則可能造成新生兒對於鴉片類藥品產生戒斷症候群，危害生命健康。

民眾若於就醫後領取鴉片類藥品，應遵照醫囑指示使用，不宜自行增減藥量，如果在用藥期間出現疑似呼吸抑制的症狀，像是呼吸變慢、變淺或感到呼吸困難，應立即就醫。且應將藥物置放在孩童碰觸不到的地方，避免孩童誤食過量而致命。