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新聞眼／減塑有成？ 塑膠袋內銷卻增

聯合報／ 本報記者李柏澔邱瓊玉

政府推動限塑政策多年，根據環境部減塑期程規畫，明年要擴大限塑對象，包含塑膠購物袋、免洗餐具、飲料杯與塑膠吸管，但縱觀現行減塑政策仍以鼓勵為主，減塑試辦活動一結束恐又回到原點，環境部的減塑企圖心仍顯不足。

國內不得免費提供塑膠袋管制業別為十四類，但管制對象卻未納入塑膠袋使用最大宗的傳統市場與夜市，環境部因此擴大減塑的目標，擴及到傳統市場。

然而，從過去地方政府推行多年的例子來看，除非有法規的強制力，否則光憑鼓勵性質仍難達預期目標，也許減塑試辦期大家一頭熱，活動過後又回到原點，畢竟誰不想要方便？

環保署（現環境部）在二○一八年曾宣示二○二五年全面限用塑膠吸管、飲料杯、購物袋及免洗餐具等一次性塑膠製品，二○三○年全面禁用，但目前仍有近九成手搖飲料店仍提供外帶飲料使用塑膠吸管，循環杯政策推行近兩年，使用率也是奇差無比。

推行多年的減塑政策，環境部稱購物用塑膠袋年使用量從二○○二年推行至今減量率約百分之五十，但從經濟部數據來看，我國去年塑膠袋內銷量廿點八萬公噸，較前年增加一千三百公噸，減塑成效顯然破功。

推動減塑，只喊目標、光靠鼓勵是不夠的。不到半年就要邁入二○二五年，距離二○三○年也只剩下五年多，塑膠袋使用量最大的傳統市場和夜市仍未強制減量，循環杯也還在起步和試辦階段，環境部必須硬起來，不僅要讓各界看到減塑企圖心與魄力，也要有相關配套。

塑膠袋 手搖飲料 環境部

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