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戶政資料催生 網批國家級查水表 卓揆指誤會

聯合報／ 記者黃婉婷林銘翰／台北報導
行政院長卓榮泰。記者曾吉松／攝影
行政院長卓榮泰。記者曾吉松／攝影

行政院長卓榮泰前天語出驚人，盼協助勾稽戶政資料解決少子化問題，對象為適婚青年與結婚未生子的家庭，網友質疑這是「國家級查水表」，在野也提醒，國家機器別帶頭侵犯人民隱私。卓昨受訪說，當天因時間較短，講得比較簡短，可能引起一些誤會，但絕對沒有逾越現在進行的各項工作。

卓榮泰前天出席全國戶政日提到，戶政單位可把適婚年齡的青年，或結婚好幾年還沒生子的民眾，資料勾稽給相關單位介紹獎勵政策，把少子化列可研究、協助對象，讓戶政工作往上一級。

此言一出，引發PTT網友熱議，有人說「我會直接掛電話封鎖相關郵件」、「戶口普查，這是要用來戰時動員的吧」；也有人質疑查水表，「侵害人民隱私及資訊自決權」、「違反個資利用，憑什麼要給你宣傳？」

民眾黨立院黨團總召黃國昌說，民進黨政府掌握人民個資，必須思考如何合法使用，民眾黨黨團要再次提醒，人民資訊隱私權的保障，這是憲法非常重要的價值，不要自己掌握國家機器後，帶頭侵犯人民資訊隱私權。

對此，卓榮泰昨受訪表示這是誤會。他說，前天他去頒獎，其中包括人口政策措施績優獎項，因此鼓勵現場人員，也提到健全的戶政制度，能有效幫助政府做人口規畫，而頒獎內容是針對性別平等、少子化、高齡化、移民等政策，提供具體措施而加強宣導有功的人員。

卓說，他是在這基礎上，希望更精進、準確協助戶政人員，透過各種科技，可更有效地直接加強宣導，做一些政策及獎勵措施，絕對沒有逾越現在進行各項工作。

少子化 隱私權

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