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護理人力荒 立委籲速發白班津貼
新冠疫情後，護理師嚴重流失，以致醫院關床，急診壅塞。衛福部今年起發放夜班津貼，期待留住人力，卻未見起色，今年一至四月執業護理師反而減少八五六人。如今新冠疫情再起，立法院厚生會及多名立委昨天呼籲，衛福部盡速發放白班津貼，並開放男性護理師在醫院服替代役。
立委王育敏指出，目前護理人員執業率為百分之六十二點六，離職率百分之十一點七三，空缺率達百分之六點五三，如此惡性循環下，導致醫療機構關床，許多患者等不到病床，嚴重衝擊醫療環境。
「再不改善護理人力、輸液、藥品等短缺，許多醫院恐撐不過今年年底。」立委陳菁徽說，醫護人員長期遭受血汗壓榨，已到難以忍受的程度。政府之前允諾發放護理師白班津貼，應該要說到做到。
護理師護士公會全聯會理事長紀淑靜表示，除了落實白班獎勵津貼，目前急診壅塞，護理人員工作繁重，衛福部有必要給予急重症獎勵津貼；此外，護理人員平均薪資偏低，僅五萬多元，如再不調整，並落實三班護病政策，搭配彈性工時、增加輔助人力、開放男性護理師可以在醫院服替代役等措施，否則人力恐持續流失。
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