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新冠單周死亡增6成 5萬人染疫創高

聯合報／ 記者李青縈／台北報導

新冠肺炎、夏季流感雙雙進入高原期，疾管署疫報顯示，上周新冠染疫人數約五萬，今年新高紀錄，七月中旬將來到此波疫情高峰，屆時新冠就診人數可達十二萬人次，而確實染疫人數則會來到六萬人。

衛福部疾管署發言人曾淑慧表示，上周新增九三二例本土新冠合併症（住院）病例，比前一周上揚百分之十四，升幅趨緩；不過，擁有高傳播力、高度免疫逃脫力的新興變異株LB.1在社區新冠肺炎患者的檢出占比，則逐漸提升，已來到一成四，加速疫情延燒。

「新冠疫情目前處在上升流行期。」疫情中心副主任李佳琳說，上周新冠本土住院病例數為九三二例，較前一周的八一五例上升。上周新增六十四例死亡病例，為此波疫情新高，較前一周新增四十例，上升六成之多，累積死亡個案中六十五歲以上長者占九成。

防疫醫師林詠青說，最近流感疫情也達高原期，正屬於高原震盪，上周類流感門急診就診人數十萬一千餘人次，跟前一周相比增加百分之四。上周新增六十八例流感併發重症、十六例死亡，死亡個案最年輕為南部三歲女童。

新冠肺炎 疫情 類流感

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