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在宅急症照護 醫界憂收案數有限

聯合報／ 記者葉德正沈能元賴昀岫林琮恩李成蔭鄭國樑萬于甄／連線報導
賴清德總統（右）昨再度化身為賴醫師，為病患進行特別門診。記者陳正興／攝影
賴清德總統（右）昨再度化身為賴醫師，為病患進行特別門診。記者陳正興／攝影

「在宅急症照護試辦計畫」及「通訊診察治療辦法」兩新制於七月一日上路，總統賴清德昨至亞東醫院視察執行現況，他強調，在宅急症照護可讓行動不便的病患在家、照護機構內接受治療，臥病已久，要出一趟門並不簡單。不過，醫界龍頭台大醫院對該計畫則持觀望態度，另有醫院指出，部分家屬反映寧可讓病人待在醫院急診走廊，也比在家治療安心。

健保署長石崇良指出，「在宅急症照護試辦計畫」係由醫師、護理師、藥師及呼吸治療師組成照護小組，提供肺炎、尿路感染或軟組織感染病患另一個治療選項，可留在家裡或照護機構內接受治療，搭配遠距醫療、遠端生命徵象監測設備，減少院內交叉感染風險，預估受惠人數約五四○○人，健保挹注三點五億元。

全國一六九家醫療院所申請參與「在宅急症照護試辦計畫」，健保署核定一四八個團隊，石崇良說，持續審核照護團隊資格，陸續將相關資訊及參與院所名單公布於健保署全球資訊網。

台大醫院未提出申請該項計畫，原因在於因感染住院的急症患者常合併慢性病、多重共病，病情較不穩定，如離開醫院，回到家裡、養護機構，改由在宅團隊照護，家屬難免擔心突如其來的風險。台大作法為醫療團隊協助患者及家屬做好出院準備，再提前離開醫院。

新光醫院加入「在宅急症照護」，不過，副院長洪子仁表示，這政策與不少病家的就醫觀念相互違背，有人寧可繼續待在醫院急診走廊，也不會回家接受治療。在民眾改變觀念之前，在宅急症收案人數恐相對有限。

奇美醫院整合醫療中心主任黃建程表示，在宅急症照護只是一個醫療選項，是患者不想「醫院住院」的第二選擇，建議先與照護團隊討論，再決定是否在宅急症照護，若有疑慮，建議住院。

輔大院長黃瑞仁表示，該院通過在宅醫療審核，執行上以病人安全為優先考慮，在醫師評估後，病情穩定者才會返家接受在宅治療，病情不穩定者仍須留在醫院觀察、治療。人力部分，為配合政府政策，已增聘專責個案管理師、居家護理師，不會影響院內醫護人力。

馬偕醫院長期照護管理中心主任李英芬表示，目前該院居家照顧所共有十三名護理師，提供簽約照護機構的住民及居家醫療對象，往後將擴及至在宅急症照護，協助處理急性症狀。

該如何克服護理人力不足問題？石崇良說，應導入「多元職場」，例如護理師如想兼顧工作並送孩子上下學，就可選擇在宅急症、社區護理等模式。

對此，護理師護士公會理事長紀淑靜表示，在宅急症照護有彈性工時等優點，讓離開醫療院所的護理師有機會回到社區工作，但仍須觀察執行狀況。

健保署 團隊 護理師

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