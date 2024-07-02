全家便利商店攜手One-Forty啟動「移民工友善服務計畫」

根據內政部統計，台灣移工人數逐年攀升，其中東南亞移民工（移工與新住民）人口更近百萬人。全家便利商店長期關注多元族群的生活需求，今日（7月2日）與深耕移工教育多年的非營利組織One-Forty共同發表全國首份《移工便利商店大調查》，結果顯示便利商店已成移民工朋友的「生活第三空間」，平均每2天就造訪1次的高頻率，成為工作場域與住所之外，熟悉台灣生活文化最主要的渠道。

「全家」總經理薛東都表示，移工是台灣社會親密的夥伴，在高齡化與大缺工下，助力台灣產業發展、照護心愛長輩家人，今日與One-Forty宣布啟動「移民工友善服務計畫」，攜手從社區轉角便利商店開始，營造共融親善環境、減少語言文化隔閡。

One-Forty創辦人陳凱翔表示，One-Forty長期關注東南亞移民工族群，並持續創造台灣社會與東南亞移民工的互動與同理；語言是彼此理解的基礎，然據One-Forty統計，高達9成移工因語言不通難以適應台灣生活，溝通困境可謂為移工來台首要面臨的挑戰，其次則是以穆斯林為大宗的印尼籍移工，其因宗教飲食禁忌與台灣飲食文化不同，解決三餐更是日常挑戰。台灣便利商店林立、商品標示清晰、服務項目多元，成為台灣移工購買日常餐食、休憩交流、滿足寄取件、匯款回家等剛性需求的首要管道；「全家」作為台灣零售通路的表率，One-Forty 很開心能夠與「全家」共同關注在台東南亞移民工的權益及需求。這次計畫不僅發表全台首份《移工便利商店大調查》，並針對調查推出「移民工友善服務計畫」，期許藉由與「全家」長期深度的合作，讓台灣成為一個更多元包容且實質友善的社會。另外，更號召民眾「捐款送愛到失智家庭．支持外籍看護培力計畫」，讓多元共融從「全家」延伸到全台灣更多聘請外籍看護的長照家庭。

「全家」與One-Forty於今年1月策劃的全國首度《移工便利商店大調查》，兩週回收逾2,600份有效問卷，結果指出便利商店為移民工最常造訪的零售賣場，平均2天到店1次，購買食物、跨境匯款、寄取包裹是最常使用服務的前3名，便利商店不僅成為滿足生活所需、朋友小聚、覓食放鬆的「生活第三空間」，也是僅次於工作場域與住所外，接觸熟悉台灣文化、與國人互動交流的最主要渠道。但調查中也顯示，無論在台時間長或短，都仍然感到語言不通的困擾與隔閡，因此對便利商店的許願排行榜分別為，第一名為可以解決結帳時語言不通的工具，第二名為販售更多東南亞在地的熱門商品，第三名則為機台新增東南亞語言。

「全家」總經理薛東都表示，「全家」攜手One-Forty共創「移民工友善服務計畫」，今年將以「多語系、多商品、多交流」的做法，從店舖營業端、商品開發面、服務優化面、社會參與面多管齊下，打造最友善的「DEI共融便利商店」。

即日起，由One-Forty與「全家」共同開發的東南亞4國語系「溝通友善墊板」，於全國超過4,200家店舖櫃檯正式上線。對準移工朋友消費的10大需求困難，包括是否印發票、儲值悠遊卡、匯款回家、寄取包裹、是否有豬肉等，製作成簡單易懂的圖示，並輔以印尼文、越南文、泰文、菲律賓4國文字，讓顧客與店員彼此溝通無礙。「溝通友善墊板」一式兩份，一式懸掛於櫃檯外側供顧客拿取使用、一式放於收銀機旁供店員視情況輔助溝通，更開放顧客可於「全家」官網下載儲存或自行列印自由運用。同時，「全家」更錄製東南亞語系的歡迎招呼廣播，進店時就能聽見熟悉的母語，打造回到「家」的歸屬感。

自今年上半年起，「全家」FamiPort機台中移民工朋友最常使用的代碼繳費、儲值電信卡、列印、叫計程車等服務，已陸續支援英文、印尼文、菲律賓文、泰文、越南文與日文6國語系；Let’s Café、私品茶等現調飲品，更將於7月下旬將印尼文、越南文版本菜單導入店舖電子看板，化解在台移民工因語言隔閡產生的消費困境，營造共融親善的友善環境。

為對應在台移民工多元的購物需求，「全家」自民國109年起即針對住宅區、工業區等鄰近店舖導入「東南亞商品專區」，規劃近百款東南亞進口商品供移民工朋友選購；今年「全家」更針對貨架進行標示優化，於商品價格牌中標示來源國及HALAL清真標示，年底更將擴大至全台500間店舖；同時，「全家」去年與臺北市政府觀光傳播局、中國回教協會聯手打造的「穆斯林友善商品專架」已擴大至全台159店；穆斯林可食用之南洋酸辣燙「馬尚煮」目前共645間店舖販售，年底更將擴大至全台1,000店；後續「全家」將陸續推出東南亞風味鮮食、飲品，使移民工朋友在「全家」即可購得熟悉的家鄉味。

「全家」認同One-Forty以教育來培力移工、促進共融社會的理念，與One-Forty共同策劃長達半年的「移民工文化大使計畫」，於6月底正式展開。One-Forty招募30位移民工朋友、「全家」招募15位員工店員擔任文化大使，於下半年舉辦多場相見歡同樂會、大大店長體驗營與社群傳播培力課程等7場深度交流活動，移民工文化大使將可以提前體驗新品與服務、不定期交流聚會、獲得榮譽證書等，使其透過便利商店體驗，更深入瞭解台灣生活文化、也認識台灣朋友。「全家」也將同步於社內舉辦教育訓練課程、內部講座、移民工攝影展等活動，帶領員工、加盟主、店舖夥伴，更加瞭解文化差異，消弭無意識偏見，從而建立DEI多元共融精神於企業文化中。