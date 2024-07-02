全家便利商店攜手One-Forty啟動「移民工友善服務計畫」
根據內政部統計，台灣移工人數逐年攀升，其中東南亞移民工（移工與新住民）人口更近百萬人。全家便利商店長期關注多元族群的生活需求，今日（7月2日）與深耕移工教育多年的非營利組織One-Forty共同發表全國首份《移工便利商店大調查》，結果顯示便利商店已成移民工朋友的「生活第三空間」，平均每2天就造訪1次的高頻率，成為工作場域與住所之外，熟悉台灣生活文化最主要的渠道。
「全家」總經理薛東都表示，移工是台灣社會親密的夥伴，在高齡化與大缺工下，助力台灣產業發展、照護心愛長輩家人，今日與One-Forty宣布啟動「移民工友善服務計畫」，攜手從社區轉角便利商店開始，營造共融親善環境、減少語言文化隔閡。
One-Forty創辦人陳凱翔表示，One-Forty長期關注東南亞移民工族群，並持續創造台灣社會與東南亞移民工的互動與同理；語言是彼此理解的基礎，然據One-Forty統計，高達9成移工因語言不通難以適應台灣生活，溝通困境可謂為移工來台首要面臨的挑戰，其次則是以穆斯林為大宗的印尼籍移工，其因宗教飲食禁忌與台灣飲食文化不同，解決三餐更是日常挑戰。台灣便利商店林立、商品標示清晰、服務項目多元，成為台灣移工購買日常餐食、休憩交流、滿足寄取件、匯款回家等剛性需求的首要管道；「全家」作為台灣零售通路的表率，One-Forty 很開心能夠與「全家」共同關注在台東南亞移民工的權益及需求。這次計畫不僅發表全台首份《移工便利商店大調查》，並針對調查推出「移民工友善服務計畫」，期許藉由與「全家」長期深度的合作，讓台灣成為一個更多元包容且實質友善的社會。另外，更號召民眾「捐款送愛到失智家庭．支持外籍看護培力計畫」，讓多元共融從「全家」延伸到全台灣更多聘請外籍看護的長照家庭。
「全家」與One-Forty於今年1月策劃的全國首度《移工便利商店大調查》，兩週回收逾2,600份有效問卷，結果指出便利商店為移民工最常造訪的零售賣場，平均2天到店1次，購買食物、跨境匯款、寄取包裹是最常使用服務的前3名，便利商店不僅成為滿足生活所需、朋友小聚、覓食放鬆的「生活第三空間」，也是僅次於工作場域與住所外，接觸熟悉台灣文化、與國人互動交流的最主要渠道。但調查中也顯示，無論在台時間長或短，都仍然感到語言不通的困擾與隔閡，因此對便利商店的許願排行榜分別為，第一名為可以解決結帳時語言不通的工具，第二名為販售更多東南亞在地的熱門商品，第三名則為機台新增東南亞語言。
「全家」總經理薛東都表示，「全家」攜手One-Forty共創「移民工友善服務計畫」，今年將以「多語系、多商品、多交流」的做法，從店舖營業端、商品開發面、服務優化面、社會參與面多管齊下，打造最友善的「DEI共融便利商店」。
即日起，由One-Forty與「全家」共同開發的東南亞4國語系「溝通友善墊板」，於全國超過4,200家店舖櫃檯正式上線。對準移工朋友消費的10大需求困難，包括是否印發票、儲值悠遊卡、匯款回家、寄取包裹、是否有豬肉等，製作成簡單易懂的圖示，並輔以印尼文、越南文、泰文、菲律賓4國文字，讓顧客與店員彼此溝通無礙。「溝通友善墊板」一式兩份，一式懸掛於櫃檯外側供顧客拿取使用、一式放於收銀機旁供店員視情況輔助溝通，更開放顧客可於「全家」官網下載儲存或自行列印自由運用。同時，「全家」更錄製東南亞語系的歡迎招呼廣播，進店時就能聽見熟悉的母語，打造回到「家」的歸屬感。
自今年上半年起，「全家」FamiPort機台中移民工朋友最常使用的代碼繳費、儲值電信卡、列印、叫計程車等服務，已陸續支援英文、印尼文、菲律賓文、泰文、越南文與日文6國語系；Let’s Café、私品茶等現調飲品，更將於7月下旬將印尼文、越南文版本菜單導入店舖電子看板，化解在台移民工因語言隔閡產生的消費困境，營造共融親善的友善環境。
為對應在台移民工多元的購物需求，「全家」自民國109年起即針對住宅區、工業區等鄰近店舖導入「東南亞商品專區」，規劃近百款東南亞進口商品供移民工朋友選購；今年「全家」更針對貨架進行標示優化，於商品價格牌中標示來源國及HALAL清真標示，年底更將擴大至全台500間店舖；同時，「全家」去年與臺北市政府觀光傳播局、中國回教協會聯手打造的「穆斯林友善商品專架」已擴大至全台159店；穆斯林可食用之南洋酸辣燙「馬尚煮」目前共645間店舖販售，年底更將擴大至全台1,000店；後續「全家」將陸續推出東南亞風味鮮食、飲品，使移民工朋友在「全家」即可購得熟悉的家鄉味。
「全家」認同One-Forty以教育來培力移工、促進共融社會的理念，與One-Forty共同策劃長達半年的「移民工文化大使計畫」，於6月底正式展開。One-Forty招募30位移民工朋友、「全家」招募15位員工店員擔任文化大使，於下半年舉辦多場相見歡同樂會、大大店長體驗營與社群傳播培力課程等7場深度交流活動，移民工文化大使將可以提前體驗新品與服務、不定期交流聚會、獲得榮譽證書等，使其透過便利商店體驗，更深入瞭解台灣生活文化、也認識台灣朋友。「全家」也將同步於社內舉辦教育訓練課程、內部講座、移民工攝影展等活動，帶領員工、加盟主、店舖夥伴，更加瞭解文化差異，消弭無意識偏見，從而建立DEI多元共融精神於企業文化中。
同時，One-Forty與「全家」發起「捐款送愛到失智家庭．外籍看護培力計畫」，善款將用於培力外籍看護照顧失智症患者之教材及影片製作。7月10日至8月6日凡透過「全家」APP捐款，單筆捐款滿500元，即有機會抽移民工家鄉東南亞來回公益機票一張或Let’s Café中杯經典美式咖啡5杯。此外，為歡慶「移民工友善服務計畫」啟動，並邀請移民工朋友至店舖體驗「全家」友善賣場，7月10日至8月20日「全家」東南亞專區HALAL清真標示商品將推出單件9折優惠。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言