肺癌、乳癌成女性殺手 醫學機構曝「2元凶」：多數患者不吸菸

不抽菸的女性為何會得肺癌？台灣女性的乳癌發生率持續上升，要如何避免潛藏在身邊的危害因子？日前衛福部公布112年國人死因統計結果，癌症連續42年居冠，其中，肺癌已連續44年位居癌症死因前兩名之列。

聯安預防醫學機構聯安診所健康管理中心主任洪育忠表示，並非所有癌症皆有高致死率，民眾應正視健康管理，養成定期篩檢的習慣，及早發現並治療，可有效降低死亡率。

近年研究指出，PM2.5的濃度只要增加10µg/m3，國人女性肺癌死亡率就增加16%，高出歐美2倍，顯示國人女性對於肺癌的高敏感度。洪育忠說，罹患肺癌大半數為不吸菸者，其中有九成女性更是完全不吸菸。許多肺癌研究歸因於PM2.5的空氣汙染所致，家族遺傳及基因亦會增加罹癌風險。

衛福部預估，肺癌發生率在未來幾年仍會居高不下，洪育忠表示，隨著及早篩檢及早治療的觀念普及，愈來愈多肺癌患者是在0期或1期被發現。再加上肺部低輻射電腦斷層攝影的推廣，有助於發現早期肺癌；但也因為篩檢率提高，肺癌發生率跟著上升。

基因與高脂肪飲食、環境荷爾蒙等，影響女性荷爾蒙代謝，是致使乳癌發生的關鍵因素，要特別注意多攝取十字花科蔬菜、茄紅素及多樣植化素，並減少使用塑膠類產品，有助於荷爾蒙代謝的平衡。洪育忠呼籲，女性朋友應定期接受3D乳房攝影，有助於偵測及辨識原位癌，更可及早治療提升存活率。

而蟬聯15年癌症之首的大腸癌雖然被肺癌擠下，洪育忠提醒，國人應改變高脂肪、攝取較多紅肉的飲食習慣。另外，要養成定期接受無痛大腸鏡檢查的觀念，腸胃內視鏡的篩檢已經證實，能夠降低大腸癌、胃癌發生率。

健康檢查的目的，是要了解自己的健康狀況，及早治療或是改變生活方式。洪育忠表示，定期檢查已可成功降低許多疾病的發生，也降低癌症的死亡率，民眾應做好自身健康管理，加強預防醫學保健。

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