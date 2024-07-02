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「天選之人」確診新冠肺炎超崩潰！他曝關鍵4大症狀：整個人半死不活

肺癌死亡率高、病人半數為晚期 醫：應為健康台灣重點

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台灣年輕病友協會副理事長劉桓睿（前排右1）指出，台灣對於免疫治療投入不足，導致癌症治療與國際指引存在3至5年落差。記者林琮恩／攝影
台灣年輕病友協會副理事長劉桓睿（前排右1）指出，台灣對於免疫治療投入不足，導致癌症治療與國際指引存在3至5年落差。記者林琮恩／攝影

癌症治療推陳出新，免疫治療是近期治癌趨勢，不過，台灣年輕病友協會副理事長劉桓睿指出，台灣對於免疫治療投入不足，導致癌症治療與國際指引存在3至5年落差，且與他國相比，健保給付設有生物標記限制，並列為後線用藥，病友必須歷經治療失敗才可獲得給付，根本是在當「神農氏」試藥。

劉桓睿表示，健保署經常為財務考量，設置多項與國際指引不符合的給付規範如生物標記的限制、合併化療與標靶藥物限制與銜接標靶藥物的限制等條件，來限縮使用人數，建議政府盡速增列癌症新藥的預算、加速國際治療指引建議治療的引進，並解除不符合國際治療指引的限制，給予國人最適切的癌症治療。

中國醫藥大學附設醫院內科部夏德椿表示，死亡率最高的肺癌應是「健康台灣」政策重中之重，肺癌當中有8成患者是肺腺癌，且一半以上都是晚期，特別是無腫瘤基因突變的晚期病人，國際指引建議的第一線治療為免疫藥物合併化療，但健保尚未給付，大多數病人還停留在傳統化療，這群弱勢肺腺癌病人，為晚期肺癌在臨床治療上目前最大的缺口，也是能否降低肺癌死亡率的關鍵。

鞏固性免疫治療是降低患者赴發關鍵，台大醫院胸腔科副主任何肇基說，第三期非小細胞肺癌患者約有30至50%不可手術，透過治療讓病人的生活品質和存活期都能更好，第三期不可手術的病友，接受同步放射線治療和化療處置後，若能追加一年的免疫鞏固治療延長病人無疾病惡化存活期，可降低45%疾病復發風險，增加根治的可能性。

健保署石崇良署長說，健保民國108年即納入免疫治療的使用過去是單用、後線，並於去年起開始納入免疫合併化療或標靶等合併療法；健保財源有限是免疫治療納保最大阻礙，盼透過癌症新藥基金、平行審查等方式，加快癌症免疫治療納保速度。

健保署 癌症治療 石崇良 肺癌 肺腺癌

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