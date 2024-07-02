蘇花公路土石3度坍方 李孟諺：研擬短中長三階段措施

花蓮地區因對流雲系發展旺盛，連續多日降下大豪雨，造成台9線蘇花公路崇德段多處土石流，且蔓延到台鐵軌道，影響鐵公路營運及通行。交通部長李孟諺表示，公路局及台鐵公司需通力合作，研擬短中長期三階段措施。

李孟諺今在台鐵公司董事長杜微、公路局總工程司陳進發、東分局分局長林文雄、鐵道局東分局分局長黃鳳岡等人陪同下，前往花蓮視察台鐵西正線和仁崇德段，以及台9線164-165k受阻路段，李孟諺除感謝工程團隊全力投入搶災，也提醒工程人員注意自身安全，盡快完成搶通恢復通車。

由於花蓮地區天候仍不穩定，持續降雨造成道路搶修困難，倘天氣許可，台9線和中至崇德路段預計明（3）日下午2時搶通；李孟諺指示，台鐵公司加派人力機具，以明天早上恢復雙線通車為目標。

李孟諺現勘時指示，因應極端氣候，本路段鐵公路平行且相鄰，公路局及台鐵公司必須通力合作，並應研擬短中長期三階段措施。

短期要盡快搶通恢復通行；中期完成邊坡中上游溪流水路暢通，及使用太空包阻隔土石流蔓延到鐵公路設施；長期則利用UAV等方式確認山頂浮石數量，依其路徑於下方設置沈沙池等消能設施，截斷其路徑。