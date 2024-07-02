農糧署解惑「小玉西瓜」不是指特定品種 網友驚呼「長知識了！」

炎熱夏季來臨，消暑的水果種類繁多，但大家第一個想到的一定是西瓜，西瓜不僅香甜多汁，冰鎮後吃更是清涼解渴聖品。西瓜的分類有許多種，有大有小，有紅色果肉，也有黃色果肉，其中屬「小玉西瓜」最受到大眾歡迎，但一般人一定不知道「小玉西瓜」不是指特定品種，而是單位名稱。農糧署在社群平台貼文，解釋其由來，讓不少網友看完後驚呼「長知識了！」

農糧署的小編在臉書貼文表示，每年4月至8月為國產西瓜的盛產期，無論大、小西瓜或是紅、黃果肉西瓜，都是清涼消暑的最佳選擇。粉絲專頁也藉此順便介紹西瓜知識，讓大家一起來認識不同的西瓜種類。文中寫道黃肉西瓜早年從日本引進，因日文「玉」表示球形，故商販習慣以「玉」為單位，稱呼小型黃肉西瓜為「小玉」，所以「小玉」並不是指特定的品種名稱喔。

文中也一併介紹挑瓜、疊瓜的學問，並且提到因生長方式的關係，西瓜尾較早開始生長，因此成熟度較高較甜。小編希望國人能把握產季時光，一起品味國產西瓜好滋味。

網友看完農糧署的西瓜知識一文後，紛紛留言感謝小編的介紹，「黃肉＆紅肉，都好吃」、「跟著小編一起長知識，再分享給喜歡西瓜的朋友吧」，有人恍然大悟的說，「小玉不是品種，我長知識了」。

也有網友藉此提出問題請教，「西瓜子是哪種西瓜的小孩子啊？」，小編回應「過年吃的瓜子和西瓜有關係？瓜子是一種植物『籽瓜』（或稱瓜子西瓜）的種子，而籽瓜則是西瓜的分支品種，形狀與西瓜類似，但體型比西瓜小顆」。

農糧署的熱心小編更提供連結，教導民眾如何挑選西瓜，「挑選西瓜的秘訣在這裡，一起來看一看吧」。