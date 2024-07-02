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李孟諺視察花蓮災損 盼台鐵明早恢復、蘇花明下午搶通

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部長李孟諺指示台鐵公司積極搶修。圖／交通部提供
交通部長李孟諺指示台鐵公司積極搶修。圖／交通部提供

花蓮地區對流雲系發展旺盛，連續多日降下大豪雨，造成台9線蘇花公路崇德段多處土石流，影響鐵公路營運及通行。交通部長李孟諺今前往花蓮視察台鐵西正線和仁崇德段及台9線164-165k受阻路段，指示台鐵公司加派人力機具，以明天早上恢復雙線通車為目標，台9線和中至崇德路段則預計明天下午2點搶通。

交通部表示，由於花蓮地區天候仍不穩定，持續降雨造成道路搶修困難，若天氣許可，台9線和中至崇德路段預計明天下午2點搶通。李孟諺今前往視察，指示台鐵公司加派人力機具，以明天早上恢復雙線通車為目標，也提醒工程人員注意自身安全，儘快完成搶通恢復通車。

李孟諺指出，因應極端氣候，蘇花路段鐵公路平行且相鄰，公路局及台鐵公司必須通力合作，並應研擬短中長期三階段措施，短期要儘快搶通恢復通行；中期完成邊坡中上游溪流水路暢通，及使用太空包阻隔土石流蔓延到鐵公路設施；長期則利用UAV等方式確認山頂浮石數量，依其路徑於下方設置沈沙池等消能設施，截斷其路徑。

李孟諺表示，對於公路局及台鐵公司積極搶修以及各項努力表達肯定與感謝，另也指示公路局及台鐵公司搶通後應積極辦理鐵公路相關復建工作；後續颱風季節將至，也要做好防災應變準備。

交通部長李孟諺瞭解台9線土石流災害情形。圖／交通部提供
交通部長李孟諺瞭解台9線土石流災害情形。圖／交通部提供

交通部長 台鐵 李孟諺 花蓮 蘇花公路

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