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「天選之人」確診新冠肺炎超崩潰！他曝關鍵4大症狀：整個人半死不活

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「天選之人」確診新冠肺炎超崩潰！他曝關鍵4大症狀：整個人半死不活

聯合新聞網／ 綜合報導
近期新冠肺炎似乎再次升溫，感染的人數也不斷增加。示意圖／Ingimage
近期新冠肺炎似乎再次升溫，感染的人數也不斷增加。示意圖／Ingimage

近期新冠肺炎疫情升溫，不少人都紛紛確診。對此，一名男網友分享，自己在疫情最嚴重的時候是「天選之人」，近期才終於確診，症狀忽冷忽熱，尤其喉嚨痛到像被刀割，肚子也痛到毫無食慾，非常痛苦。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名男網友在PTT以「大家還記得確診多可怕嗎？」為題，指出自己熬過了3年疫情都沒有確診，但在近期這波流行不幸確診，原本覺得只是小感冒，但實際感染後才明白身體忽冷忽熱、上氣不接下氣、喉嚨像被刀割、肚子痛到沒食慾，整個人半死不活，好奇問「大家還記得確診多可怕嗎？」。

貼文一出後，也有不少網友分享確診狀況，紛紛表示「上周確診，喝水喉嚨也會痛，期間吃了兩盒普拿疼」、「命都去半條了，有夠不舒服」、「吃東西沒味道」、「喉嚨像被刀割2周，直接瘦5公斤」、「上周第一次中鏢，喉嚨痛了一天」、「那時狂咳，痰很黏」。

感冒 新冠肺炎 疫情 確診

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