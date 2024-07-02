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馬祖南竿機場首見大陸無人機干擾 延誤2航班

中央社／ 台北2日電
馬祖南竿機場今天上午首次出現中國無人機干擾，立榮航空有2個航班因此延誤。圖為馬祖南竿機場。記者陳再興／攝影
馬祖南竿機場今天上午首次出現中國無人機干擾，立榮航空有2個航班因此延誤。圖為馬祖南竿機場。記者陳再興／攝影

馬祖南竿機場今天上午首次出現中國無人機干擾，立榮航空有2個航班因此延誤。

南竿機場主任翁丁煌告訴媒體，大約上午9時多，馬防部通知機場塔台，在距離南竿機場5浬（大約9.3公里）處有1架中國無人機，塔台立即提醒1架準備降落的立榮航空班機注意。

翁丁煌指出，第一次有中國無人機這麼靠近南竿機場，這架無人機大約在機場附近飛行約20分鐘後離去，立榮班機才降落，較預定時間晚了約30分鐘，連帶造成之後起飛的1個航班也延誤。

民航局副局長林俊良說，民航局在松山機場、高雄機場都有裝設無人機防制偵測系統，提早發現並攔截，馬祖的機場並無相關設施，但目前可偵測無人機的防制設備，若是距離約10公里，距離太遠，不易偵測。

南竿 松山機場 民航局 立榮航空 馬祖

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