馬祖南竿機場首見大陸無人機干擾 延誤2航班

馬祖南竿機場今天上午首次出現中國無人機干擾，立榮航空有2個航班因此延誤。

南竿機場主任翁丁煌告訴媒體，大約上午9時多，馬防部通知機場塔台，在距離南竿機場5浬（大約9.3公里）處有1架中國無人機，塔台立即提醒1架準備降落的立榮航空班機注意。

翁丁煌指出，第一次有中國無人機這麼靠近南竿機場，這架無人機大約在機場附近飛行約20分鐘後離去，立榮班機才降落，較預定時間晚了約30分鐘，連帶造成之後起飛的1個航班也延誤。

民航局副局長林俊良說，民航局在松山機場、高雄機場都有裝設無人機防制偵測系統，提早發現並攔截，馬祖的機場並無相關設施，但目前可偵測無人機的防制設備，若是距離約10公里，距離太遠，不易偵測。