中央院院士行為準則出爐 院士為「終身職」無取消法源

歷經四年半討論，中研院院士會議今天通過「中央研究院院士行為準則」，準則對於造假、抄襲、歧視、騷擾與霸凌等皆有明訂準則，但對言論部分並無任何規定，僅要求中研院院士以院士身分公開提出個人觀點與建議時，應避免讓外界誤會此為反映中研院的研究立場。此外對於違反院士行為準則，也無取消院士榮譽等相關懲處。中研院院士會議發言人伍焜玉指出，中研院組織法規定，中央研究院院士為終身名譽職，沒有取消追回的法源。他再以諾貝爾獎為例，得主即使有任何道德爭議，也不會被取消獎項。

此一準則於2019年便啟動討論並成立工作小組，但歷經疫情、工作小組召集人朱雲漢辭世等延宕，上屆也曾在會議中討論但未有決議，今年會繼續討論並擴大參與。伍焜玉表示，今天有100多位院士參與討論，歷經一小時逐條表決完成，待行政程序完備後便會開始執行。

中央研究院院士行為準則工作小組召集人暨發言人吳玉山表示，此一準則參考美國國家科學院、英國與日本等相關機構的規定，只會針對與研究直接相關的部分才會納入做規範。

中央研究院院士行為準則如下

1.中央研究院院士之研究秉持學術自由之精神, 以增進人類福祉確保永續環境為目的。在推進科技發展時，必須同時考處到對於社會及環境所可能產生之風險危害，並揉取審慎透明之態度，以善盡研究者所應負的社會責任。

2.中央研究院院士應秉持誠信並以最高標準從事學術研究，不得有造假、竄改或抄襲等不當行為。

3.中央研究院院士在參與審查工作或發表研究成果而有利益衝突之虞時，應揭露可能涉及之相關資訊。院士在審查案件時應遵循保密協議 。

4.中央研究院院士對於學衛界人士及一般大眾，都應一視同仁並给子尊重不因互動對象之性別取向、年齡、宗教、種族、學歷、位階等而有差別對待，院士在其專業領域的各種活動中，尤其處於權力不對等關係時，應避免任何形式之歧視、騷擾以及霸凌，此類行為嚴重達反學術操守，並將對學術工作者的職涯造成不利影響。

5.有關中典研究院院士選舉被提名人及候還人審議過程中之內部討部，以及院士選舉分組審查會、評議會以及院士會議之審議與投票事項，中央研究院院士應遵守相關保密規則。

6.中共研究院院土以院士身分公開提出個人親點與建議時，應避免外界誤會此為反映中央研究院之立場。唯有經由中央研究院院士會議或評議會之決議或推派。或院長之授權，院士始能代表中央研究院發表報告或陳述觀點。

7.中央研究院院士應遵守學術界與自身聘僱機關及研究資助單位對研究相 關行為規範與它達反時之處置辦法。