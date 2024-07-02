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周末水氣增！明慎防紫外線 「這2天」大台北高溫飆37度以上

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中央氣象署預報員林定宜表示，明天各地晴朗多雲，中午前後紫外線很強，慎防熱傷害。圖／聯合報系資料照
中央氣象署預報員林定宜表示，明天各地晴朗多雲，中午前後紫外線很強，慎防熱傷害。圖／聯合報系資料照

未來1周仍是高溫炎熱天氣，但周末水氣將會增加。中央氣象署預報員林定宜表示，明天各地晴朗多雲，中午前後紫外線很強，慎防熱傷害，這樣的天氣型態將持續到周五、六，大台北地區會有37度以上高溫，周日起水氣變多，尤其周日、一雨區擴大，中南部需慎防局部大雨。

氣象署指出，天氣高溫炎熱，明天台南市、高雄市、屏東縣，有38度極端高溫出現的機率；台北市、新北市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、花蓮縣、台東縣，有連續出現36度高溫的機率。

林定宜指出，今天最高溫出現在雲林縣南改斗南分場38.4度，其次為彰化縣北斗37.9度，以及彰化縣員林及彰師大37.8度，屏東三地門也出現37.7度高溫。

林定宜說明，明天各地晴朗多雲，屬於高溫炎熱的天氣型態，西半部高溫約35至37度，中南部有局部37度以上發生機率，東南部則約32至34度，提醒中午前後紫外線很強，慎防熱傷害。

周四至周六（4至6日）太平洋高壓會更強，各地天氣晴朗多雲、高溫炎熱，尤其周五、六（5、6日）大台北地區會有局部37度以上高溫

降雨部分，林定宜表示，明天吹東南風，迎風面東南部、恆春半島有不定時短暫陣雨，午後西半部及各地山區有局部短暫雷陣雨，另有局部大雨發生機率；明天高屏沿海空曠地區會有較強陣風，海邊活動要注意安全。

周四至周六（4至6日）東南部、恆春半島有不定時零星降雨，午後中南部及各地山區有局部短暫雷陣雨；周日至下周二（7至9日），水氣會變得更多，上半天高溫炎熱、晴朗多雲，東南部、恆春半島有局部短暫種，午後西半部及各地山區都有局部短暫雷陣雨。

林定宜提醒，下周一、二水氣多，天氣不穩定，中南部地區、北部山區都有局部大雨，要特別注意。

氣象署 紫外線 高溫

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