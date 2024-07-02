快訊

傳蔡鎮宇擬買京城、安泰銀促整併 金管會：第一次聽聞

獨／王金平周五在高雄宴請百人 他曝這名大咖將出席：不知道會不會談選舉

嬰兒紅屁屁嚇壞新手媽 奇美護理師傳授「蜜桃臀」養成口訣

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
奇美醫院護理部病嬰室護理師團隊以照護要點，設計蜜桃養成口訣「布、要、隨、便、擦」，讓家長輕鬆學習守護新生兒肌膚。記者萬于甄／攝影
奇美醫院護理部病嬰室護理師團隊以照護要點，設計蜜桃養成口訣「布、要、隨、便、擦」，讓家長輕鬆學習守護新生兒肌膚。記者萬于甄／攝影

台南一名33歲陳姓新手媽媽因不熟悉寶寶皮膚照護知識，導致出現尿布性皮膚炎，也是俗稱尿布疹、紅屁屁，讓媽媽相當焦慮緊張，好在透過奇美護理師傳授的「蜜桃養成口訣」和「蜜桃養成步驟」要點，調整照顧方式，如今寶寶已1歲多，也順利向紅屁屁Say Goodbye。

陳姓媽媽說，寶寶剛出生時因皮膚比較敏感，加上頻繁解便，自己對新生兒肌膚照顧又沒有概念，導致寶寶出現尿布疹、屁屁紅通通的情況，一開始相當手足無措，不過，經由護理師以淺顯易懂的口訣指導，寶寶肌膚總算恢復健康，目前照護上也沒有太多問題。

奇美醫院護理部病嬰室護理師陳鈴資表示，尿布性皮膚炎是許多寶寶都會面臨的問題，約有50至65%嬰兒曾有尿布性皮膚炎，因新生兒皮膚嬌嫩，若受排泄物刺激、過度擦拭或使用不當的清潔用品，就容易導致寶寶發生尿布性皮膚炎。

她說，為方便爸爸媽媽進行學習及記憶，有效避免新生兒發生尿布性皮膚炎，團隊以照護要點設計蜜桃養成口訣「布、要、隨、便、擦」，主要提醒照顧者勤換尿「布」、「要」沖洗、「隨」時注意、「便」便趕快擦、「擦」護膚膏。

此外，團隊也將照護流程以「蜜桃養成步驟」發想，把寶寶嬌嫩的臀部比喻為水蜜桃，是需要細心呵護，透過文字轉化為圖像的方式，讓照護者加深記憶，順利向寶寶紅屁屁Say Goodbye。

陳鈴資提醒，尿布性皮膚炎是常見但可預防的問題，及時處置和適當照護是關鍵；寶寶若不慎出現尿布性皮膚炎，建議應盡量保持乾爽，停止使用引起過敏或刺激的產品，並盡快就醫尋求專業治療。

尿布性皮膚炎是許多寶寶都會面臨的問題，奇美醫院護理部病嬰室護理師團隊將照護要點，設計為「蜜桃養成口訣」、「蜜桃養成步驟」，協助家長照顧寶貝嬌嫩的肌膚，今也邀請陳姓新手媽媽（左三）分享照護經驗。記者萬于甄／攝影
尿布性皮膚炎是許多寶寶都會面臨的問題，奇美醫院護理部病嬰室護理師團隊將照護要點，設計為「蜜桃養成口訣」、「蜜桃養成步驟」，協助家長照顧寶貝嬌嫩的肌膚，今也邀請陳姓新手媽媽（左三）分享照護經驗。記者萬于甄／攝影
奇美醫院護理部病嬰室護理師團隊設計「蜜桃養成口訣」和「蜜桃養成步驟」，協助家長向寶寶紅屁屁Say Goodbye。圖／奇美醫院提供
奇美醫院護理部病嬰室護理師團隊設計「蜜桃養成口訣」和「蜜桃養成步驟」，協助家長向寶寶紅屁屁Say Goodbye。圖／奇美醫院提供

奇美醫院 新手媽媽 新生兒 護理師

延伸閱讀

社會新鮮人第一份工作「撐多久？」 過來人曝：最快7天就走

在宅急症照護「多元職場」 有助醫療分流與護理留任

護理師不足影響在宅急症照護？ 健保署長石崇良提解方

新冠疫情再起護師流失雪上加霜 立委籲加速發白班津貼

相關新聞

中央院院士行為準則出爐 院士為「終身職」無取消法源

歷經四年半討論，中研院院士會議今天通過「中央研究院院士行為準則」，準則對於造假、抄襲、歧視、騷擾與霸凌等皆有明訂準則，但...

周末水氣增！明慎防紫外線 「這2天」大台北高溫飆37度以上

未來1周仍是高溫炎熱天氣，但周末水氣將會增加。中央氣象署預報員林定宜表示，明天各地晴朗多雲，中午前後紫外線很強，慎防熱傷...

第六癌篩檢有譜 衛福部：胃癌幽門桿菌篩檢10縣市下月試辦

衛福部健保署8月放寬幽門桿菌除菌藥物給付，健保署署長石崇良今天表示，目前癌症防治有五癌篩檢，衛福部已研擬納入胃癌幽門桿菌...

等待設立獨立百億癌藥基金800多天卡關？衛福部解釋了

為照顧癌友用藥及健康，賴清德總統力推百億癌症新藥基金，各界關心財源從何來，政策何時兌現。衛福部長邱泰源今天表示，目前已爭...

蘇花公路崇德段土石3度坍滑 現場恐怖搶修過程曝

蘇花公路台9線163.3k、164.2k及164.8k崇德路段昨天晚間發生土石泥流道路阻斷，今搶修過程上方土石泥流再度坍...

國4后豐交流道增設東入西出匝道 李孟諺：絕對有其必要

立法院交通委員會今考察台中交通建設，交通部長李孟諺指出，后豐交流道除可增加產業運輸的便捷性，也減少行人及機車族與大型車輛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。