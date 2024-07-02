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慈心基金會攜手台大 研究有機稻田增匯減碳方法

中央社／ 台北2日電

慈心基金會與台大生農學院簽署合作，雙方將接軌國際標準，針對有機水稻田共同開發增匯減碳的方法學、碳排係數盤查等技術，盼未來助農友取得產品碳足跡和碳權證明。

慈心有機農業發展基金會今天發布新聞稿指出，基金會長年推動有機農業、種樹造林、永續蔬食、淨塑護海等環保行動，致力於為台灣農業與環境永續接軌，攜手農友及產官學各界，朝向永續農業淨零碳排目標，實踐地球公民責任。

慈心基金會與台灣大學生物資源暨農學院今天簽署合作備忘錄，雙方將接軌國際標準，針對有機水稻田增匯減碳的方法學、碳排係數盤查、查驗方法等重要技術開發；基金會也將配合計畫，進行有機水稻田的增匯減碳耕作試驗，盼協助農友取得產品碳足跡與碳權證明。

慈心基金會執行長蘇慕容表示，地球暖化造成氣候變遷加劇，農業能對溫室氣體減排及增匯作出貢獻；此次與台大生農學院合作，開發有機水稻田增匯減碳等技術，希望為有機農業政策提供實務經驗作為參考。

蘇慕容提到，減少水稻田排放甲烷氣體的解決方式，不外乎減少土壤的新鮮有機質、避免田區長時間湛水，但是沒有泡水的稻田容長出雜草，目前有機農法尚無類似除草劑的農藥可以克服。

慈心基金會與台大生農學院合作，提供雲林慈心大自然莊園有機田區與附近慣行田，以傳統管理方式對照，採節水、覆蓋紙製抑草蓆、移除稻稈等3種處理方式，請台大生農學院進行碳盤查等資料蒐集與分析。

透過雙方的合作，期望找出並驗證有機水稻田能有效減少甲烷、氧化亞氮等氣體排放的耕作方式及數據，有助於未來協助農友取得碳權，鼓勵更多農友加入有機農業。

台大 氣候變遷 減碳

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