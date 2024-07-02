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讓癌友看的見用的起 病友、專家呼籲免疫給付接軌國際

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
台灣年輕病友協會下午在張榮發基金會國際會議中心舉辦「2024癌症免疫論壇」，從醫療現況和病友需求，與專家探討癌症免疫治療對病友的重要性，健保署長石崇良（圖）出席致詞。記者曾學仁／攝影
台灣年輕病友協會下午在張榮發基金會國際會議中心舉辦「2024癌症免疫論壇」，從醫療現況和病友需求，與專家探討癌症免疫治療對病友的重要性，健保署長石崇良（圖）出席致詞。記者曾學仁／攝影

台灣年輕病友協會下午在張榮發基金會國際會議中心舉辦「2024癌症免疫論壇」，從醫療現況和病友需求，與專家探討癌症免疫治療對病友的重要性。會中協會分享從台灣癌症免疫治療的給付政策看降低癌症死亡率的挑戰，並邀請使用過傳統治療和免疫療法的三陰性乳癌病友許慧儀現身分享抗癌歷程，也邀請中國醫藥大學附設醫院內科部副主任暨重症醫學中心夏德椿主任、台大醫院胸腔科何肇基副主任、長庚醫院外科部趙盈凱副部長、長庚醫院腫瘤科周文其主任，分別針對晚期弱勢肺腺癌的治療、肺癌鞏固治療的重要性，以可切除肺癌為例講述癌症免疫治療的早期應用、膽道癌晚期治療的突破等的疾病現況與免疫治療的療效進行分享。會中還邀請到健保署署長石崇良與立法委員王正旭、廖偉翔陳昭姿一同參與，討論免疫政策。

台灣年輕病友協會副理事長劉恒睿分享癌症免疫治療為「美國癌症登月計劃」中重要政策，為達賴清德總統「2030年降低三分之一癌症死亡率」的目標，免疫治療應放入整體戰略規劃，投入更多資源，台灣目前對癌症免疫治療的投入的資源太少，導致許多疾病的治療未能跟上NCCN Guideline，更是經常為了財務的考量，而設置與國際指引不符合的給付規範來限縮使用人數，劉桓睿呼籲，如要達成「2030年降低三分之一癌症死亡率」的目標，癌症免疫治療是必不可少的，政府應儘速增列癌症新藥的預算、加速國際治療指引建議治療的引進，並解除不符合國際治療指引的限制，給予國人最適切的癌症治療

三陰性乳癌病友許小姐的抗癌經歷、接受免疫治療的機緣，與接受免疫治療後，在生活品質與疾病控制上的改善，她聽聞某位病友因為經濟考量只能接受傳統化療卻效果不佳時決定接受免疫治療。

免疫療法減緩很多她化療的副作用，沒有口腔潰爛的問題，現在她對空氣與環境變化較敏感之外，沒有什麼副作用，但其後續追蹤也很重要。

癌症免疫治療是癌症治療發展的趨勢，也是美國癌症登月計劃中，為了降低癌症死亡率的重要策略之一。台灣年輕病友協會期望透過此次的「2024癌症免疫治療論壇」，與專家學者共同探討癌症免疫治療的臨床現況與未來展望，提供臺灣民眾更好的健康照護。

台灣年輕病友協會下午在張榮發基金會國際會議中心舉辦「2024癌症免疫論壇」，邀請長庚醫院外科部副部長趙盈凱（左）、台大醫院胸腔科副主任何肇基（左二）、長庚醫院腫瘤科主任周文其（右）、中國醫藥大學附設醫院內科部副主任暨重症醫學中心主任夏德椿（右二）等出席。記者曾學仁／攝影
台灣年輕病友協會下午在張榮發基金會國際會議中心舉辦「2024癌症免疫論壇」，邀請長庚醫院外科部副部長趙盈凱（左）、台大醫院胸腔科副主任何肇基（左二）、長庚醫院腫瘤科主任周文其（右）、中國醫藥大學附設醫院內科部副主任暨重症醫學中心主任夏德椿（右二）等出席。記者曾學仁／攝影
台灣年輕病友協會下午在張榮發基金會國際會議中心舉辦「2024癌症免疫論壇」，從醫療現況和病友需求，與專家探討癌症免疫治療對病友的重要性，台灣年輕病友協會理事長潘怡伶（圖）致詞。記者曾學仁／攝影
台灣年輕病友協會下午在張榮發基金會國際會議中心舉辦「2024癌症免疫論壇」，從醫療現況和病友需求，與專家探討癌症免疫治療對病友的重要性，台灣年輕病友協會理事長潘怡伶（圖）致詞。記者曾學仁／攝影
台灣年輕病友協會下午在張榮發基金會國際會議中心舉辦「2024癌症免疫論壇」，從醫療現況和病友需求，與專家探討癌症免疫治療對病友的重要性，邀請三陰性乳癌病友許慧儀（圖）分享治療過程。記者曾學仁／攝影
台灣年輕病友協會下午在張榮發基金會國際會議中心舉辦「2024癌症免疫論壇」，從醫療現況和病友需求，與專家探討癌症免疫治療對病友的重要性，邀請三陰性乳癌病友許慧儀（圖）分享治療過程。記者曾學仁／攝影
台灣年輕病友協會下午在張榮發基金會國際會議中心舉辦「2024癌症免疫論壇」，從醫療現況和病友需求，與專家探討癌症免疫治療對病友的重要性，健保署長石崇良（前排中）出席，邀請中國醫藥大學附設醫院內科部副主任暨重症醫學中心夏德椿主任、台大醫院胸腔科何肇基副主任、長庚醫院外科部趙盈凱副部長、長庚醫院腫瘤科周文其主任、立委王正旭、廖偉翔、陳昭姿、劉建國等一同參與，討論免疫政策。記者曾學仁／攝影
台灣年輕病友協會下午在張榮發基金會國際會議中心舉辦「2024癌症免疫論壇」，從醫療現況和病友需求，與專家探討癌症免疫治療對病友的重要性，健保署長石崇良（前排中）出席，邀請中國醫藥大學附設醫院內科部副主任暨重症醫學中心夏德椿主任、台大醫院胸腔科何肇基副主任、長庚醫院外科部趙盈凱副部長、長庚醫院腫瘤科周文其主任、立委王正旭、廖偉翔、陳昭姿、劉建國等一同參與，討論免疫政策。記者曾學仁／攝影

主任 台大醫院 廖偉翔 死亡率 癌症治療 石崇良 陳昭姿

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