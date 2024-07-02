第六癌篩檢有譜 衛福部：胃癌幽門桿菌篩檢10縣市下月試辦

衛福部健保署8月放寬幽門桿菌除菌藥物給付，健保署署長石崇良今天表示，目前癌症防治有五癌篩檢，衛福部已研擬納入胃癌幽門桿菌篩檢。國健署署長吳昭軍表示，在健保給付藥物後，國健署預算壓力減少，已邀集10縣市討論，將於下月前開辦試辦計畫，針對45至74歲民眾，以糞便篩檢方式檢查幽門桿菌。

過去民眾必須經胃鏡檢查才能獲得除菌藥物健保給付，8月1日起放寬為以呼氣碳13、糞便抗原檢查發現幽門桿菌陽性者，均能獲得給付，預估5萬人受惠。石崇良表示，賴清德總統健康台灣政策，對癌症防治有三大重點，除健保署主責的癌症藥物外，癌症篩檢是另一重點，除現行的乳癌、口腔癌、子宮頸癌、大腸癌、肺癌外，衛福部已在研擬將胃癌納入第6癌篩檢。

「幽門桿菌感染後，會造成胃部發炎、潰瘍，最終演變為胃癌，除菌工作相當重要。」吳昭軍說，國健署在12縣市執行五、六年除菌，當時採用呼氣法檢查，需耗用較多人力，現有較簡易的大便抗原檢測，可簡化篩檢流程，國健署已於6月邀集縣市衛生局舉辦說明會，原設定找4至6個縣市試辦胃癌普篩，但有近10個縣市有醫院想要試辦。

吳昭軍表示，過去原鄉試辦計畫中，藥費占預算一半以上，健保署給付除菌藥物後，國健署將費用挪移，讓更多縣市加入試辦計畫，最快將於本月底、下月初，參與試辦的縣市，45至75歲民眾均可接受大便篩檢，由縣市進行資源、流程規劃後，中央再據以研擬未來篩檢方式、頻率及流程。

根據國健署癌症登記報告，全台每年新增胃癌個案數約4千人。原先健保給付必須先經胃鏡檢查或是上消化道X光檢查確認為消化性潰瘍者才可獲得健保給付。

健保署共擬會議日前通過，放寬為「經碳13尿素呼氣檢查、幽門螺旋桿菌糞便抗原檢查或上消化道內視鏡切片檢查確認為幽門螺旋桿菌感染者」。受惠人數預估有5萬人，一線組合藥費、二線組合藥費約670元至720元，整體財務衝擊約3600至3700萬元，共擬會議已經通過給付，預計8月上路。