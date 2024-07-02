癌症年輕化成挑戰...免疫治療要銜接 立委挺擴大癌症基金

透過擴大癌症新藥基金，好加速藥物評估與縮短臨床適用時間，加速癌症新療法決納入健保！健保署長石崇良2日於「癌症免疫治療」論壇如此表示。跨黨派立委劉建國、陳昭姿與廖偉翔也都到場，癌症年輕化已成為台灣醫療的挑戰，支持癌症新藥基金要持續擴張，同時盤點並精進癌症藥物的用法。

接軌國際治療指引

「癌症免疫療法」（immuno-oncology，簡稱IO），通過激活免疫系統來治療癌症的方法。台灣年輕病友協會副理事長劉桓睿指出，近年罹患癌症人數不斷增加，儘管政府擴大免疫治療的適用範圍，納入更多癌別與適應症，但給付財源卻沒有跟上，盼政府能提升癌症新興療法的資源，並接軌國際的治療指引。

石崇良說，台灣將近2成的疾病負荷來自癌症，癌症防治已經是國家重要的政策，從前端避免有害物質，早期發覺的篩檢，到後續的治療介入與復能，其中也希望許多新興療法可以早一點進入臨床。

百億基金迫在眉睫

他指出，政府強化癌症的三大方向：一、「癌症篩檢跨大」，除了原本的四癌（大腸癌、口腔癌、子宮頸癌、乳癌）之外，更加入肺癌篩檢；二、「次世代基因檢測納入健保」，提供患者更精準的治療；三、「加速新藥臨床使用」，不僅導入癌藥基金、還新增平行審查制度與成立醫療科技評估（HTA）中心等方式，加速癌症新藥的評估與審查時間。

民進黨立委劉建國說，總統賴清德提出健康台灣願景，要在2030年減少因癌症死亡人數三分之一，但降低死亡率需要手段與方法，所以百億規模的癌症新藥基金迫在眉睫。他指出，台灣即將進入超高齡社會，應儘速盤點癌症用藥的方式，並提出精進措施。

不能因病而貧

「癌症不是一個人的病，而是一家人的病。」民眾黨立委陳昭姿表示，隨著醫療進步，需要癌症治療的家庭也看到許多曙光，但台灣健保資源確實不足，需要持續增加。她認為，癌症基金勢必要擴張，但也不能衝擊到整體財務，應在未來的實踐持續討論。

國民黨立委廖偉翔指出，健康投資是立法院少數的共識，未來會持續努力推動，國際50歲以下癌友的比例不斷攀升，已出現癌症年輕化的趨勢，成為台灣的重大挑戰。他認為，除了有效降低癌症的死亡率，也不希望發生「因病而貧」的狀況，所以癌症醫療政策需要更多討論。

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