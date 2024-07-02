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蘇花公路崇德段土石3度坍滑 現場恐怖搶修過程曝

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
蘇花公路崇德段搶修過程上方土石泥流再度坍滑。圖／公路局提供
蘇花公路崇德段搶修過程上方土石泥流再度坍滑。圖／公路局提供

蘇花公路台9線163.3k、164.2k及164.8k崇德路段昨天晚間發生土石泥流道路阻斷，今搶修過程上方土石泥流再度坍滑，2度延後搶通時程，預計明天下午2點30分搶通。公路局東區養護工程分局南澳工務段副段長劉錦龍指出，今天工人在下面清坍，上方泥流仍一直往下滑動，搶修過程險象環生，該路段地質因地震已明顯鬆動，將縮短雨量監測時間。

公路局東區養護工程分局南澳工務段副段長劉錦龍表示，蘇花公路崇德路段在0403地震後，地質已明顯鬆動，上邊坡6月20日就曾發生崩塌，但當時山頂及坡腳距離公路仍有2、300公尺距離，因此未影響道路；昨天凌晨起崇德段發生短延時強降雨，每10分鐘雨量達17毫米，造成上方土石泥流坍滑至公路。

劉錦龍坦言，他在南澳工務段服務6年時間，過去即便下再大的雨，或遇上颱風，都不曾發生嚴重土石坍滑情形，此次明顯是因為地震後的地質已經鬆動，整個上邊坡泥流坍方比公路高出2、3公尺，今天工人在下面開挖清坍，泥流仍一直往下滑動，搶修過程險象環生，下午又出現強降雨，導致搶通時程不斷延後。

劉錦龍表示，蘇花公路是花蓮往北重要且唯一道路，所有經濟都仰賴此道路維生，考量許多車輛都在等待通行，相關單位只能盡力加速搶通。他也說，現在土木職類工程人員缺乏，尤其東部搶修更具危險性，人力更加不足，儘管現有人員因應常態性工作還能負荷，但遇上這麼大的坍方就會有困難。

劉錦龍指出，0403地震後，就已經調降蘇花公路雨量監控值、行動值，前幾天發現雨量接近預警值，就已經派員進駐，昨天雨量接近預警值準備封路時，剛好就發生土石滑落。他表示，過去雨量監測多是以1小時、3小時或24小時雨量為標準，考量瞬間的短延時強降雨增加，未來也將再調整為10分鐘雨量監測。

在邊坡管理部分，他表示，由於該處山坡地屬林務局管轄，且範圍非常廣，不是人力可以達到管控，現階段只能以人工預警，避免土石滑落瞬間侵犯到公路為原則。

南澳 地震 崩塌 蘇花公路 雨量

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