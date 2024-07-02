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放暑假腸病毒仍在流行期 北部女童染病毒輕症已出院

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署疫情中心副主任李佳琳說明腸病毒疫情。記者李青縈／攝影
疾管署疫情中心副主任李佳琳說明腸病毒疫情。記者李青縈／攝影

腸病毒仍處流行期，疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，上周新增一例女童感染腸病毒腸病毒D68型輕症，日前已經出院，並無新增重症。腸病毒就診人次為1.9萬人物跟前一周相比持平，但國內疫情傳播風險持續。

依據疾管署監測資料顯示，第26周（6月23日至6月29日）門急診就診計1萬9341人次，較前一周的1萬9233人次相比，門診人次持平，評估目前仍處腸病毒流行期，且國內疫情傳播風險持續。近期實驗室監測顯示腸病毒以克沙奇A型為主，另易引起嚴重症狀之腸病毒A71型及D68型為零星檢出且感染個案均為輕症。

李佳琳說，上周新增1例腸病毒D68型輕症為北部1歲女童，並無新增其他重症。今年累計4例腸病毒感染併發重症確定病例，分別感染克沙奇A2型及克沙奇A10型各2例，其中3例為未滿1歲幼童，呼籲民眾及教托育機構人員注意預防措施及警覺腸病毒重症前兆病徵。

疾管署發言人曾淑慧表示，腸病毒疫情仍處流行期，暑假期間，孩童出遊或參加活動機會增加，如出入人口擁擠的公共場所，應協助孩童加強落實肥皂勤洗手，且於返家後或進食前確實洗手，並應做好個人衛生、注意居家環境清潔及通風，以降低感染風險。

孩童若經醫師診斷為感染腸病毒時，應在家休息，並避免與其他嬰幼兒接觸或至人口密集的公共場所，如出現重症前兆病徵，請盡速送至大醫院，以及時獲得妥適治療。

疾管署提醒，腸病毒型別多元，目前除腸病毒A71型外，其他型別尚無疫苗可供預防，呼籲大人小孩皆應持續採行相關預防措施，包含保持良好的個人衛生習慣、注意環境衛生、避免接觸感染者、有疑似症狀盡速就醫、於流行期避免出入人多擁擠的公共場所等，才能防範社區內不同型別腸病毒之感染與侵襲。

疾管署再次強調，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請盡速送到大醫院接受治療。疾管署已製作腸病毒防治相關影片、海報及單張等衛教資料，歡迎民眾至疾管署全球資訊網下載運用及查詢相關資訊，或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。

疫情 疾管署 腸病毒 醫師

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