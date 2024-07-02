快訊

海霸王高雄工廠火警 火舌濃煙竄升出動至少9車20人搶救

證交所公布「這大廠」非主管薪資 勇奪電子產業100人以上公司第一名

提修選罷法「加嚴連署」獲藍支持 綠委火速撤案原因曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國內無人機註冊已逾4萬架 民航局盼新興領域採專案審核

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
民航局今辦理「113年度第一次縣市政府遙控無人機管理業務座談會議」，向各地方政府及警察局說明無人機群飛表演安全事項檢視與活動注意事項。圖／民航局提供
民航局今辦理「113年度第一次縣市政府遙控無人機管理業務座談會議」，向各地方政府及警察局說明無人機群飛表演安全事項檢視與活動注意事項。圖／民航局提供

根據交通部民航局統計，截至今年5月底，國內註冊的無人機總數已超過4萬架，今年1至5月平均申請案件數達500餘件，具活動申請資格的法人數已超過740家，活動申請數量逐年增加。民航局長何淑萍強調，希望未來能強化飛航活動審核機制，並在新興尚未成熟的應用領域（如載貨物流），採取專案審核方式辦理。

民航局今辦理「113年度第一次縣市政府遙控無人機管理業務座談會議」，向各地方政府及警察局說明無人機群飛表演安全事項檢視與活動注意事項，並分析無人機違規查處實務與重點案例。

何淑萍指出，因群飛展演盛行且應用面愈趨多元化，無人機領域的蓬勃發展須建立在安全的基礎之上，希望未來能強化飛航活動的審核機制，在法規設計將逐步力求簡化，並在新興尚未成熟的應用領域，採取專案審核方式辦理，使無人機管理制度逐步成熟，穩健地維護並提升無人機的飛航安全。

民航局會中強調無人機群飛表演安全事項檢視的重要性，已於民航通告中新增了無人機群飛活動注意事項，並建議地方政府在政府採購群飛展演前，檢視是否已完成無人機及群飛系統的資安檢測合格證明，應衡酌個案並訂定合適的資安等級。

民航局航站管理組也分析無人機違規查處實務與重點案例，提醒查處過程中證據保全與訪談筆錄的重要性。關於違規案件的事後檢舉，若從檢舉影像或網站資料可明顯得知網站帳號所有人，警察單位得函請當事人訪談，以作為後續查處的重要紀錄。

交通部 機制 民航局 警察 資安

延伸閱讀

無人機科技發展快速 截至5月底註冊數量已超過四萬架

輸液專案進口將逾200萬袋 陸續配送醫療機構

嚴防颱風釀孤島效應 消防署無人機探勘提升搜救效能

碳交所綠碳專案上架

相關新聞

百億癌藥基金找財源 健保署要開徵酒捐

賴清德總統政策預計設置百億規模癌藥基金，衛福部規畫3年內逐步在健保內編列預算，專用於癌症新藥暫時性支付，同時尋求癌症新藥...

蘇花公路崇德段土石3度坍滑 現場恐怖搶修過程曝

蘇花公路台9線163.3k、164.2k及164.8k崇德路段昨天晚間發生土石泥流道路阻斷，今搶修過程上方土石泥流再度坍...

等待設立獨立百億癌藥基金800多天卡關？衛福部解釋了

為照顧癌友用藥及健康，賴清德總統力推百億癌症新藥基金，各界關心財源從何來，政策何時兌現。衛福部長邱泰源今天表示，目前已爭...

蘋果Apple Watch 10史上最大改版？他潑冷水「就這樣而已」但有1好處

去（2023）年推出的Apple Watch 9僅有小改款，外界把焦點放在今年可能會被叫為Apple Watch X的Apple Watch 10，傳出將是螢幕「史上最大」的Apple Watch，並有其他不同變化，讓人期待。不過有專家火速潑冷水表示，Apple Watch 10就僅此於此而已。

雨彈升級！新北市雷雨續炸1小時 16縣市豪大雨特報下到晚上

午後雷雨升級，中央氣象署下午14時55分針對基隆及新北市等16縣市發布豪雨或大雨特報，恐下到晚上。

剛清完又坍！蘇花公路土石渲洩畫面曝 延至明下午搶通

蘇花公路台9線163.3k、164.2k及164.8k崇德路段昨天晚間發生土石泥流道路阻斷，原預估今天中午12點全線搶通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。