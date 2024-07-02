國內無人機註冊已逾4萬架 民航局盼新興領域採專案審核

根據交通部民航局統計，截至今年5月底，國內註冊的無人機總數已超過4萬架，今年1至5月平均申請案件數達500餘件，具活動申請資格的法人數已超過740家，活動申請數量逐年增加。民航局長何淑萍強調，希望未來能強化飛航活動審核機制，並在新興尚未成熟的應用領域（如載貨物流），採取專案審核方式辦理。

民航局今辦理「113年度第一次縣市政府遙控無人機管理業務座談會議」，向各地方政府及警察局說明無人機群飛表演安全事項檢視與活動注意事項，並分析無人機違規查處實務與重點案例。

何淑萍指出，因群飛展演盛行且應用面愈趨多元化，無人機領域的蓬勃發展須建立在安全的基礎之上，希望未來能強化飛航活動的審核機制，在法規設計將逐步力求簡化，並在新興尚未成熟的應用領域，採取專案審核方式辦理，使無人機管理制度逐步成熟，穩健地維護並提升無人機的飛航安全。

民航局會中強調無人機群飛表演安全事項檢視的重要性，已於民航通告中新增了無人機群飛活動注意事項，並建議地方政府在政府採購群飛展演前，檢視是否已完成無人機及群飛系統的資安檢測合格證明，應衡酌個案並訂定合適的資安等級。

民航局航站管理組也分析無人機違規查處實務與重點案例，提醒查處過程中證據保全與訪談筆錄的重要性。關於違規案件的事後檢舉，若從檢舉影像或網站資料可明顯得知網站帳號所有人，警察單位得函請當事人訪談，以作為後續查處的重要紀錄。