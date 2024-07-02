時序入盛夏持續飆高溫 慎防午後雷陣雨

去（2023）年推出的Apple Watch 9僅有小改款，外界把焦點放在今年可能會被叫為Apple Watch X的Apple Watch 10，傳出將是螢幕「史上最大」的Apple Watch，並有其他不同變化，讓人期待。不過有專家火速潑冷水表示，Apple Watch 10就僅此於此而已。

2024-07-02 16:29