時序入盛夏持續飆高溫 慎防午後雷陣雨
太平洋高氣壓籠罩全台，各地持續飆高溫，中央氣象署下午發布高溫資訊，彰化縣及雲林縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現機率。午後因對流雲系發展旺盛，氣象署下午也針對全國發布大雨特報，尤其桃園以北及各地山區，都可能降下豪大雨，警戒範圍含16縣市。
中午前全國各地今天高仍溫達36度左右，因台灣上空對流雲系發展旺盛，午後桃園以北出現雷雨交加的豪大雨，氣象署發布的大雨特報警戒範圍有基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣等地區。
隨著時序進入盛夏，預計未來每天都是高溫炎熱的酷暑天氣，周五及周六大台北地區有機會出現37度高溫，東南部高溫則在35度左右，但有焚風發生機會，提醒民眾外出應慎防熱傷害及多補充水分。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言