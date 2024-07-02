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時序入盛夏持續飆高溫 慎防午後雷陣雨

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
午後因對流雲系發展旺盛，氣象署下午針對全國發布大雨特報，尤其桃園以北及各地山區，都可能降下豪大雨，警戒範圍含16縣市。大台北午後雷雨交加，落在馬路上的偌大雨滴，在機車頭燈的照射下格外明顯。記者侯永全／攝影
午後因對流雲系發展旺盛，氣象署下午針對全國發布大雨特報，尤其桃園以北及各地山區，都可能降下豪大雨，警戒範圍含16縣市。大台北午後雷雨交加，落在馬路上的偌大雨滴，在機車頭燈的照射下格外明顯。記者侯永全／攝影

太平洋高氣壓籠罩全台，各地持續飆高溫，中央氣象署下午發布高溫資訊，彰化縣及雲林縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現機率。午後因對流雲系發展旺盛，氣象署下午也針對全國發布大雨特報，尤其桃園以北及各地山區，都可能降下豪大雨，警戒範圍含16縣市。

中午前全國各地今天高仍溫達36度左右，因台灣上空對流雲系發展旺盛，午後桃園以北出現雷雨交加的豪大雨，氣象署發布的大雨特報警戒範圍有基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣等地區。

隨著時序進入盛夏，預計未來每天都是高溫炎熱的酷暑天氣，周五及周六大台北地區有機會出現37度高溫，東南部高溫則在35度左右，但有焚風發生機會，提醒民眾外出應慎防熱傷害及多補充水分。

太平洋高氣壓籠罩全台，各地持續飆高溫，下午則因對流雲系發展旺盛，大台北降下午後雷陣雨，民眾在風強雨驟的昏暗天色中，通過行人穿越道。記者侯永全／攝影
太平洋高氣壓籠罩全台，各地持續飆高溫，下午則因對流雲系發展旺盛，大台北降下午後雷陣雨，民眾在風強雨驟的昏暗天色中，通過行人穿越道。記者侯永全／攝影

大雨特報 桃園 氣象署 高溫

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