「高速公路1968 App」將升級 7月13日起可查服務區車輛充電資訊

高公局表示，「高速公路1968」App將於13日改版，提供駕駛電動車的用路人，隨時查詢國道服務區的車輛充電資訊。

高速公路局今天在例行記者會指出，「高速公路1968」App將於13日改版，除可查詢各服務區車位剩餘狀態外，也整合同一服務區內CCTV影像供民眾隨時瀏覽。

另外，為免除電動車駕駛里程焦慮，新改版的「1968 App」也介接動、靜態充電樁資訊，提供用路人隨時查詢各服務區充電樁位置、可用充電樁車位數量、營運廠商及費率等資訊。

高公局表示，改版後的「1968 App」更優化，系統可依手機定位位置直接展開最鄰近服務區或休息站資訊，供民眾快速掌握服務區或休息站所提供的服務設施；另提供「我的最愛」及「服務篩選」功能，讓民眾能依自身需求就近至服務區或休息站取得相關服務，滿足多元化的行旅需求。