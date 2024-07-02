「高速公路1968 App」將升級 7月13日起可查服務區車輛充電資訊
高公局表示，「高速公路1968」App將於13日改版，提供駕駛電動車的用路人，隨時查詢國道服務區的車輛充電資訊。
高速公路局今天在例行記者會指出，「高速公路1968」App將於13日改版，除可查詢各服務區車位剩餘狀態外，也整合同一服務區內CCTV影像供民眾隨時瀏覽。
另外，為免除電動車駕駛里程焦慮，新改版的「1968 App」也介接動、靜態充電樁資訊，提供用路人隨時查詢各服務區充電樁位置、可用充電樁車位數量、營運廠商及費率等資訊。
高公局表示，改版後的「1968 App」更優化，系統可依手機定位位置直接展開最鄰近服務區或休息站資訊，供民眾快速掌握服務區或休息站所提供的服務設施；另提供「我的最愛」及「服務篩選」功能，讓民眾能依自身需求就近至服務區或休息站取得相關服務，滿足多元化的行旅需求。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言