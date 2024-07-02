剛清完又坍！蘇花公路土石渲洩畫面曝 延至明下午搶通
蘇花公路台9線163.3k、164.2k及164.8k崇德路段昨天晚間發生土石泥流道路阻斷，原預估今天中午12點全線搶通，搶修過程上方土石泥流再度坍滑，一度延至下午5點搶通，不料，下午2點30分崇德路段再度發生強降雨，土石泥流一路從高邊坡渲洩而下，再度淹沒即將清淤完成路段，預估延至明天下午2點搶通。
公路局指出，今天上午台9線164.2k因土石泥流內含水量高，搶災過程遭遇上方土石泥流數度坍滑，今天下午2點30分山區再度發生強降雨，土石泥流一路從高邊坡渲洩而下，邊坡及路面上土石泥流，流度增加搶災更為困難，雨勢稍歇搶災團隊即全力投入搶災。
公路局表示，蘇花公路崇德路段山區發生強降雨，台9線164.2k、164.5k崇德路段再度發生土石泥流道路阻斷，東區養護工程分局南澳工務段搶修機具已於現場警戒，原預定今天傍晚5點搶通，預估延至明天下午2點搶通。
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