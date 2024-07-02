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小心中招！脂肪肝增罹癌風險 醫揭4大迷思：常被輕忽

中央社／ 台北2日電
醫師提醒，脂肪肝會造成肝臟發炎、肝指數上升，增加罹患肝癌風險，小心碳水化合物與高糖水果藏陷阱。圖／本報資料照片
醫師提醒，脂肪肝會造成肝臟發炎、肝指數上升，增加罹患肝癌風險，小心碳水化合物與高糖水果藏陷阱。圖／本報資料照片

瘦子、吃素、服用保肝產品、抽血指數正常等族群免擔心脂肪肝，是4大迷思。醫師提醒，脂肪肝會造成肝臟發炎、肝指數上升，增加罹患肝癌風險，小心碳水化合物與高糖水果藏陷阱。

肝癌已連續44年位居國人10大癌症死因前二名，執業減重專科暨家醫科醫師魏士航今天透過新聞稿指出，雖然成因大多來自B肝與C肝患者，其實未爆彈還有俗稱「肝包油」的脂肪肝。

魏士航說，脂肪肝初期症狀不明顯，民眾常輕忽，卻會造成肝臟發炎、肝指數上升，並引發肝臟纖維化、肝硬化與肝癌，脂肪肝存在越久罹癌率就越高。

台灣男性脂肪肝比例是女性的2倍，幾乎每3名男性就有1人有脂肪肝。魏士航觀察，民眾對脂肪肝的危害一知半解，常見4大迷思包括瘦子不會有脂肪肝、多吃保肝產品就不會有脂肪肝、素食者患有脂肪肝比例較低，及只要抽血指數正常不會有脂肪肝

他曾收治1名身材纖細的30多歲女子，經檢查竟已有輕度脂肪肝，體重輕只是因為肌肉量不足，由於長期偏愛澱粉與高糖水果，讓這名患者成為四肢瘦瘦卻肚子大大的泡芙人，更是脂肪肝風險往上攀升的關鍵。

此外，不少人把保肝產品當救急仙丹。魏士航診間就有1名40歲竹科工程師，認為吃保肝產就會對肝有「保庇」，一天3餐外加點心、消夜樣樣來，更少不了高糖的精緻澱粉和飲料，結果重度脂肪肝上身，且糖化血紅素超標，確診糖尿病，幸好後期配合醫師用藥，飲食與生活習慣打掉重練，病況緩解。

魏士航提醒，近年掀起素食風潮，素食者通常攝取較多如米飯、麵食、地瓜、山藥以及水果，碳水化合物與水果中的果糖都是活化肝臟脂質新生的元兇，飲食不均衡加上蛋白質攝取不足，反而讓脂肪肝風險提高。

指數 素食者 肝癌 脂肪肝 醫師

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