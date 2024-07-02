國道服務區設毛小孩放電區 今年底、明年再增3處

暑假即將到來，近年不少人習慣攜帶毛小孩一同出遊，高速公路局於石碇、關西、南投、古坑、東山等5處國道服務區設有寵物公園，今年底前預計再完成西湖、清水2處，明年再增加西螺1處，提供寵物共餐區、草皮、清洗區及清潔袋等。

全台15處國道服務區去年共有640萬車次使用，人潮前3多依序為清水、關西、西螺服務區。高公局指出，現在許多人家中飼有毛小孩做伴，帶著一同出遊機率持續增加，為讓民眾在長途車程中，能給毛小孩充足活動與放電空間，石碇、關西、南投、古坑、東山服務區設置寵物公園，其中古坑將大小型犬隻以雙層安全圍網區隔，而關西及東山服務區設有寵物共餐區。

高公局表示，目前仍有3處寵物公園建置中，包含今年年底前完成西湖、清水，明年推出西螺，寵物公園均有草皮及防護圍籬，並設有簡易清洗區，在毛孩玩樂後，讓飼主洗手及毛孩洗腳，提供寵物清潔袋方便飼主處理狗便，並且在服務大廳內設有飲水機可供取水。