國道服務區設毛小孩放電區 今年底、明年再增3處
暑假即將到來，近年不少人習慣攜帶毛小孩一同出遊，高速公路局於石碇、關西、南投、古坑、東山等5處國道服務區設有寵物公園，今年底前預計再完成西湖、清水2處，明年再增加西螺1處，提供寵物共餐區、草皮、清洗區及清潔袋等。
全台15處國道服務區去年共有640萬車次使用，人潮前3多依序為清水、關西、西螺服務區。高公局指出，現在許多人家中飼有毛小孩做伴，帶著一同出遊機率持續增加，為讓民眾在長途車程中，能給毛小孩充足活動與放電空間，石碇、關西、南投、古坑、東山服務區設置寵物公園，其中古坑將大小型犬隻以雙層安全圍網區隔，而關西及東山服務區設有寵物共餐區。
高公局表示，目前仍有3處寵物公園建置中，包含今年年底前完成西湖、清水，明年推出西螺，寵物公園均有草皮及防護圍籬，並設有簡易清洗區，在毛孩玩樂後，讓飼主洗手及毛孩洗腳，提供寵物清潔袋方便飼主處理狗便，並且在服務大廳內設有飲水機可供取水。
另外，高公局也說，能即時觀看國道車流的1968 App，截至今年6月總計約540萬次下載，除將各服務區車位剩餘狀態以綠、橙、紅燈號即時呈現，並介接動、靜態充電樁資訊，現更進一步優化單元版面資訊呈現方式，系統可依手機定位位置直接展開最鄰近服務區或休息站資訊，供民眾快速掌握該服務區或休息站所提供服務設施。
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