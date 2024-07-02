日本腦炎新增4例僅1人出院 登革熱境外數高於往年同期

近期天氣悶熱、常有午後雷陣雨，蚊媒傳染病也開始流行。國內上周新增5例登革熱境外移入病例，以及4例日本腦炎病例。疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，國內境外移入目前累計113例，高於近年同期，另外彰化、屏東、台東皆出現日本腦炎病例。

國內上周（6月25日至7月1日）無新增登革熱本土病例，今年截至7/1累計166例本土登革熱確診病例，其中入夏後有累計2例，病例分布高雄市137例最多，並累計2例重症病例。

另，上周新增5例境外移入病例，感染國家分別為印尼及泰國各2例、索馬利亞有1例，今年累計113例境外移入病例，高於2020年至2023年同期，介於5到57例，感染地以東南亞國家為主，以印尼58例為多，其次為馬來西亞18例、泰國及馬爾地夫各9例，境外移入風險持續。

此外，日本腦炎高峰多出現在6至7月，從5月開始至10月都屬於流行期間。李佳琳說，上周新增4例日本腦炎個案，分別居住彰化縣、屏東縣及台東縣，年齡介於未滿1歲至73歲，發病日介於6月14日至6月21日，3名住院治療中，1名已出院；個案居住地或活動地附近有水稻田、鴿舍或豬舍等高風險場所。日本腦炎今年累計12例病例，個案居住地以中南部占83%為多。

疾管署呼籲，暑假期間出國旅遊盛行，民眾前往前述登革熱流行國家時應留意防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR-3535）等有效成分之防蚊藥劑，減少受蚊子叮咬的機會。

疾管署強調，登革熱的潛伏期有3至14天，國人在國外遭感染後可能回國才發病，而這些回到居住地後始發病的個案，若受到斑蚊的叮咬，此斑蚊經8至12天後，將具有傳染登革熱病毒的能力，增加本土病例發生風險。

因此民眾回國後如出現發燒、四肢痠痛、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、骨骼關節痛等症狀時應儘速就醫並落實防蚊措施，就醫時請主動告知醫師旅遊史，以利診斷；醫療院所如遇有疑似症狀患者，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報，同時留意就診病患是否出現登革熱警示徵象，包括腹部疼痛及壓痛、持續性嘔吐、黏膜出血、嗜睡及躁動不安等，給予妥適醫療處置。