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旅遊潮湧現...今年雪隧「路隊長」比率增 取締161件最高可罰6千元

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
高速公路局表示，去年雪山隧道慢速車示警系統共示警22萬次，顯示仍有一定比例駕駛，未依速限適當加速通過。圖／高公局提供
高速公路局表示，去年雪山隧道慢速車示警系統共示警22萬次，顯示仍有一定比例駕駛，未依速限適當加速通過。圖／高公局提供

暑假旅遊潮湧現，國道5號周末陸續湧入大量車流，高速公路局表示，去年雪山隧道慢速車示警系統共示警22萬次，顯示仍有一定比率駕駛，未依速限適當加速通過，雪隧共有16處科技執法系統，可對慢速車進行取締，今年1至5月已取締161件慢速車，較去年明顯增加，依規定可處3千至6千元罰鍰。

高公局表示，參考近年暑假車流狀況，預估今年暑假期間國5路段南向尖峰日為周五、周六；北向尖峰日為周日、周一，約為去年平日年平均交通量1.2至1.4倍，已接近連續假期規模。

高公局表示，雪山隧道在不壅塞情形下，車速低於最低速限70公里車輛，可依「道路交通管理處罰條例」第33條處以3千至6千元罰鍰。國道公路警察局於雪隧內設有南北向各8處，共16處科技執法系統，可對慢速車、超速車、惡意逼車及違規變換車道等違規進行取締，今年1至5月已取締慢速車161件，較去年全年196件，比例明顯增加。

高公局也說，目前雪山隧道北向路段已設置慢速車示警系統，針對車速低於時速65公里，且與前車間距大於100公尺的小客車（大客車間距為大於150公尺）進行示警，並透過路側資訊可變標誌顯示慢速車車號及車速，以提醒慢速車駕駛在速限範圍內加速行駛。

高公局說明，慢速車示警系統設於國5雪山隧道北向26至27k、20至21k及18至19k共3處。經統計去年通過雪山隧道北向車流量約1100萬輛次，慢速車示警約22萬次，約占2%；其中去年7至8月暑假期間慢速車示警次數約占車流量2.8%，較年平均為高，顯示暑假慢速車仍有較高情形。

國道 科技執法 速限 連續假期 雪隧 高公局

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