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雨彈升級！新北市雷雨續炸1小時 16縣市豪大雨特報下到晚上

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
16縣市豪雨或大雨特報，恐下到晚上。圖／本報資料照片
16縣市豪雨或大雨特報，恐下到晚上。圖／本報資料照片

午後雷雨升級，中央氣象署下午14時55分針對基隆及新北市等16縣市發布豪雨或大雨特報，恐下到晚上。

氣象署指出，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日新北市有局部大雨或豪雨，桃園以北、南投地區及各地山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。

豪雨：基隆北海岸、新北市。大雨：台北市、桃園市、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區。影響時間：下午至晚上。

此外，氣象署針對新北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時；請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

大雷雨 強降雨 氣象署 豪雨

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