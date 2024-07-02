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憂百億癌症新藥基金難永續 病團盼迅速法制化

中央社／ 台北2日電
財團法人台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟。圖／本報資料照片
財團法人台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟。圖／本報資料照片

衛福部預計以3年時間提列百億癌症新藥基金公務預算，前衛生署食藥局長康照洲等人認為新藥基金未一步到位，也不確定永續性，「有點失望」，與病友團體共同呼籲迅速法制化。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟今天在記者會表示，調查發現，台灣6成4癌症患者自費是日常，約4成5自費用於健保未給付藥品，在現行的健保制度之下，癌症治療的保護力已經不足，甚至出現醫療平權的隱憂。

自2019年起，台灣癌症基金會聯合13個病友團體呼籲政府成立健保總額以外的癌症新藥基金，這成為總統賴清德政見。衛生福利部今年起先從健保總額專款24.29億元作為暫時性支付使用，明年公務預算挹注60億元，癌症新藥基金正式脫鉤健保，規劃3年內達到百億元。

台灣罹癌人數去年達88萬人，新藥新科技費用昂貴，面對百億癌症新藥基金預計3年到位，前衛生署食品藥物管理局長、台灣醫藥品法規學會理事長康照洲認為，「有點失望」，本以為今年就可百億到位，結果這筆錢3年後能否持續運作都不確定。

康照洲與蔡麗娟都提到，儘速完成癌症新藥基金法制化，是確保癌症新藥基金具有永續性的重要關鍵之一，甚至連台灣癌症基金會公布最新國會對癌症新藥基金意向調查，在59名回覆問卷的委員當中，結果顯示97％認為基金必須法制化才得以永續運作。

蔡麗娟呼籲成立癌症新藥基金應遵循3大原則，第1個原則是儘速法制化；第2是基金運作機制須讓新藥可近，應盤點當前健保新藥給付與國際治療指引的落差，儘速將療效明確藥物納入給付；第3是落實病友參與，建構能解決用藥困境與治療缺口的癌症新藥基金。

健保 癌症新藥基金 衛生署 衛福部 賴清德

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