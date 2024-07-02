阿里山林鐵6日全線通車 首班車開訂10分鐘就賣完
具百年歷史的阿里山林業鐵路遭颱風重創後中斷15年，6日起全線恢復通車，包括首班車在內的6日到16日車票今天下午2時開放網路預訂，6日首班車85張車票10分鐘內被搶購一空。
農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處副處長周恆凱告訴中央社記者，開放網路預訂後，系統湧入很多民眾搶訂，不到10分鐘，首班車4節車廂、85個座位就被訂光，就連7日到10日嘉義直達阿里山車票不到20分鐘也被一掃而空。
周恆凱表示，6日起全線通車啟用新時刻表，每天行駛4班次，包括上午9時嘉義車站開往十字路車站、上午10時嘉義車站開往阿里山車站（奮起湖車站停留1小時）、上午11時50分阿里山車站開往嘉義車站與下午2時十字路車站開往嘉義車站。
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