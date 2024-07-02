口腔癌防治先驅 韓良俊：菸如合法毒品籲戒並篩檢

吸菸增肺癌及口腔癌機率，更是多種癌症與慢性病風險因子。口腔癌防治先驅、台大醫學院名譽教授韓良俊今天說，菸品堪稱「合法毒品」，危害大、成癮性高，呼籲戒除並定期篩檢。

吸菸百害而無一利，口腔環境受害程度更是首當其衝。衛生福利部國民健康署舉辦衛教記者會，以「吸菸讓您『難以啟齒』 戒菸讓您『明眸皓齒』」為主題，提醒民眾口腔健康的重要性。

「吸菸導致的不只是肺癌。」國健署長吳昭軍指出，事實上，民眾熟知的各種癌症、慢性病，包括心血管疾病、腦中風等，吸菸都是風險因子，對人體的危害很大。

吸菸、嚼檳榔及喝酒是口腔癌常見的3大危險因子。衛福部口腔健康司副司長顏忠漢提醒，若只吸菸，罹患口腔癌機率是沒有吸菸者的18倍，只嚼檳榔為沒嚼檳榔者的28倍，若吸菸又嚼檳榔，罹患口腔癌機率則提高為89倍，如果吸菸、嚼檳榔及酗酒3種危險因子都具備的人，甚至高出123倍。

吸菸最直接的影響是外觀，中華民國牙醫師公會全國聯合會理事長江錫仁指出，吸菸可能造成口臭、牙齒變黃，嚴重者牙齒脫落，且菸品中的尼古丁會使微血管收縮，使得牙齦周邊的血液循環不良，影響到牙周組織及自我修復的能力，吸菸會促使身體抵抗力降低，一旦牙齦受損，傷口就更難癒合。

韓良俊是台灣口腔癌防治先驅，堪稱「口腔癌防治之父」，他以「合法的毒品」形容菸品帶來的威脅，尤其吸菸時含在嘴裡，口腔中的有害物質如尼古丁等濃度飆高，又加上高溫，因此發生口腔癌以外多種疾病，像是粘膜病變等，連帶衝擊全身健康。

韓良俊說，明明菸品的危害很大、成癮性高，壞處那麼多，但因合法而防治困難，期許台灣可以做世界表率，也呼籲30歲（含）以上凡有吸菸或嚼檳榔者（含已戒檳榔），國健署提供口腔癌免費篩檢，應定期每2年1次口腔黏膜檢查。

國健署菸害防制組長羅素英簡報表示，吸菸增加牙周病風險，甚至影響植牙成功的機率，更增加口腔癌風險，截至今年5月底止，全台共有2701家合約醫療院所及社區藥局提供戒菸服務，已涵蓋全國99.5%的鄉鎮市區。