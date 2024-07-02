輸液專案進口將逾200萬袋 陸續配送醫療機構

輸液仍短缺中，衛福部今天公布，這週將到貨90.7萬瓶/袋，抵台數量將達約215.06萬瓶/袋，國產加進口已陸續分配予醫療機構共588家次，合計約165.24萬瓶/袋，持續調度。

永豐化學工業股份有限公司供應全台7成輸液，近期因嚴重違反PIC/S GMP規範，加上許可證到期，獲展延之前不得製造，衛生福利部食品藥物管理署日前預估輸液供應將一路短缺到10月，統一以500cc單位換算，每月缺口約150萬瓶/袋。

食藥署同步啟動專案製造及進口，今天發布新聞稿說明最新處理情形，自5月初起至本週，包括將到貨90.7萬瓶/袋在內，專案輸入生理食鹽水抵台數量將達約215.06萬瓶/袋。

食藥署副署長王德原接受媒體電訪說明，經調查臨床需求，至7月1日中午，已陸續分配予醫療機構共588家次，國產加上專案輸入合計約165.24萬瓶/袋。

王德原表示，食藥署已將替代藥品資訊公布於「西藥供應資訊平台」，並建立媒合機制，當醫療機構無法購得藥品時，可至該平台通報，會安排專人聯繫通報機構，並媒合廠商供應；至7月1日止，計369間醫院及診所通報，共媒合805件。

各界關注國內廠商增產進度，王德原解釋，國內共有6家輸液廠商投入協助增加產量，因同時還要製造原有合約量，未來1個月45萬瓶/袋左右是增產極限，已爭取再提升產能，現有幾家廠商正在評估增加人力與輪班加強產能。