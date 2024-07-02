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豆莢寶寶兒童音樂會 敲敲戰隊拯救音樂神木

中央社／ 台北2日電

朱宗慶打擊樂團「豆莢寶寶兒童音樂會」邁入36年，每年求新求變，今年朱團2團有9名男生擊樂新秀，特別發想「敲敲戰隊總動員，出擊！」演出，以優美動感樂音帶大小樂迷拯救音樂神木。

朱宗慶打擊樂團藝術總監朱宗慶今天在記者會上表示，豆莢寶寶音樂會誕生之時，這次演出的團員尚未出生，「這次新任的二團團員充滿熱情之外，演出的完整度也很高。」朱宗慶表示，去年演出「豆莢寶寶音樂會」的團員今年已經升到一團，「很開心可以看見擊樂的世代傳承，也讓演奏家與樂迷一起成長。」

朱宗慶表示，在強調「團隊力」的今日，「合奏」作為打擊樂的一大特色，直接、間接都有助於核心素養的薰陶，期待這次「敲敲戰隊總動員，出擊！」的演出，能將這個珍貴的價值傳遞到孩子們心中。

朱宗慶打擊樂團2助理藝術總監陳宏岳表示，這次因為史無前例，2團有9名男性成員，在發想今年兒童音樂會主題時，就想到「擊樂戰隊」，「戰隊概念可以發揮男性團員的特質，也有團隊合作，共同完成一個目標的概念。」這次的服裝色彩鮮豔之外也有動漫感，非常吸睛。

陳宏岳介紹，這次的豆莢寶寶DoReMi將帶著大家探索神祕的擊樂村，從散落世界各地找回「敲敲戰隊」隊員，拯救「音樂神木」的落葉危機，「過程中有離開舒適圈的分道揚鑣，也有化解誤會再次結伴同行的時刻，也可以讓孩子們有不同體會。」

這次音樂會將從觀眾席熱鬧開場，也讓木質樂器阿瑪丁達（Amadinda）化身為「音樂神木」，所有團員合作演奏，讓合奏力與劇情合而為一，台上台下一起感受擊樂村的音樂魅力。

豆莢寶寶DoReMi與敲敲戰隊音樂會將從8月3日在台北城市舞台首演，一直演到10月27日，預計巡迴台北、新北、基隆、宜蘭、桃園、新竹、苗栗、台中、嘉義、以及台南與高雄等11縣市，共28場演出。

朱宗慶 音樂會

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