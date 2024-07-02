熱翻了！高溫天天上看37度 鄭明典：海風調節失靈

天氣好熱，雲林南改斗南分場測站中午12時55分達38.4度，至於台中、彰化、高雄及屏東都超過37度。中央氣象署預報員劉宇其上午指出，本周仍是高溫炎熱、午後有雷陣雨的天氣型態，高溫都上看37度或以上，但地點不同。

中央氣象局前局長鄭明典稍早在臉書貼文指出，這是因為海風調節失靈。鄭明典po出一張圖指出，這是海溫距平現況(6/30)，台灣周邊海溫比氣候值高出2~3度，海風調節效率減低。加上偏強的太平洋高壓，晴空多、風速弱，天氣變得異常悶熱。