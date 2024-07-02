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熱翻了！高溫天天上看37度 鄭明典：海風調節失靈

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
今天天氣持續炎熱，多處都超過37度。本報資料照片
今天天氣持續炎熱，多處都超過37度。本報資料照片

天氣好熱，雲林南改斗南分場測站中午12時55分達38.4度，至於台中、彰化、高雄及屏東都超過37度。中央氣象署預報員劉宇其上午指出，本周仍是高溫炎熱、午後有雷陣雨的天氣型態，高溫都上看37度或以上，但地點不同。

中央氣象局前局長鄭明典稍早在臉書貼文指出，這是因為海風調節失靈。鄭明典po出一張圖指出，這是海溫距平現況(6/30)，台灣周邊海溫比氣候值高出2~3度，海風調節效率減低。加上偏強的太平洋高壓，晴空多、風速弱，天氣變得異常悶熱。

劉宇其指出，今天風向轉變，高溫區域轉移到中南部內陸近山區，不排除36、37度高溫出現。明天轉吹東南風，高溫區域集中在中部南部，尤其高雄、屏東內陸不排除高溫37、38度，其他地區35至36度。周四到下周日各地高溫在35度以上，他說，周五及周六這兩天，雙北恐出現37度以上高溫。

今天西半部高溫上看37度或以上。圖╱氣象署提供
今天西半部高溫上看37度或以上。圖╱氣象署提供
鄭明典指出，台灣周邊海溫比氣候值高出2~3度，海風調節效率減低。擷取自鄭明典臉書
鄭明典指出，台灣周邊海溫比氣候值高出2~3度，海風調節效率減低。擷取自鄭明典臉書
未來一周仍是高溫炎熱。圖╱氣象署提供
未來一周仍是高溫炎熱。圖╱氣象署提供

氣象署 鄭明典 高溫

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