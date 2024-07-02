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中斷15年…阿里山林鐵7月6日全線通車 列車行駛時刻一次看

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
阿里山林鐵在中斷15年後，將於7月6日全線通車。圖／林保署提供
阿里山林鐵在中斷15年後，將於7月6日全線通車。圖／林保署提供

阿里山林業鐵路歷經2009年莫拉克颱風及2015年杜鵑颱風的重創，致使42號隧道毀損，農業部林業及自然保育署與阿里山林業鐵路及文化資產管理處克服交通、地形雨氣候影響等問題，在經過交通部鐵道局完成未通車路段臨時檢查相關作業後，終於在中斷15年後，即7月6日全線通車。

林保署表示，自7月6日起，旅客可以直接從嘉義車站乘坐林業鐵路到達阿里山車站，除了要完成最後一哩的修復工程外，林保署在成立阿里山林業鐵路及文化資產管理處後，也同步積極進行沿線場站修復與環境空間優化，讓更多人見證阿里山的山林美景與文化價值。

林保署指出，為迎接全線通車，新時刻表重新啟用，本線每日提供4班次定期列車服務，而自7月2日下午2時開始，將開放網路預訂7月6日至16日的車票，票價並未調整，嘉義至阿里山單趟全票票價為600元。

林保署指出，為了滿足全線通車後旅客需求，嘉義至阿里山列車將於乘車日前14天，將優先提供嘉義至阿里山區間車票預訂服務；乘車日前3天如仍有餘位，將開放嘉義至奮起湖區間車票的預訂。

全線通車後的本線列車行駛時刻如下：

1.嘉義車站發車時間為上午9:00，抵達十字路車站時間為中午12:00。

2.嘉義車站發車時間為上午10:00，抵達阿里山車站時間為下午2:56（奮起湖車站停留1小時）。

3.阿里山車站發車時間為中午11:50，抵達嘉義車站時間為下午3:45。

4.十字路車站發車時間為下午2:00，抵達嘉義車站時間為下午4:55。

嘉義 文化資產 森林鐵路 阿里山

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