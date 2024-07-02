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記得帶傘！大雷雨轟炸北北桃 16縣市大雨特報恐下到晚上

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16縣市大雨特報下到晚上！ 3縣市大雷雨轟1小時

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
午後雷雨來了，民眾要防短延時強降雨。聯合報系資料照
午後雷雨來了，民眾要防短延時強降雨。聯合報系資料照

中央氣象署下午14時05分針對北北基桃等16縣市發布大雨特報，恐下到晚上。

氣象署指出，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日桃園以北、南投地區及各地山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。

大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區。影響時間下午至晚上。

此外，並針對桃園市、新北市、台北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時15分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

氣象署也針對新北市南勢溪(紅河谷至龜岩寶島區)、新北市大豹溪發布災防告警，持續時間至16時14分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

大雨特報 大雷雨 桃園 氣象署

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