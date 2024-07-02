16縣市大雨特報下到晚上！ 3縣市大雷雨轟1小時

有一名網友在臉書社團「嘉義綠豆大小事」上貼出一張照片並發文表示「常吃的老店又關一家了」。原PO透露，位於嘉義市南興路靠近吳鳳路的「勝興草魚粥」結束營業了，讓他深感不捨。照片曝光，引發網友熱議，紛紛直呼：「好吃耶，可惜了。」

2024-07-02 13:22