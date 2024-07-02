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6月熱傷害人數破紀錄 國健署提4高風險族群注意散熱

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
在高溫濕熱的環境下，當水分補充不足，加上人體的水分流失，可能會引起脫水或熱傷害。衛福部最新統計台灣6月熱傷害人次高達741人次，超過去年6月517人次，成長超過4成。記者黃仲裕／攝影
在高溫濕熱的環境下，當水分補充不足，加上人體的水分流失，可能會引起脫水或熱傷害。衛福部最新統計台灣6月熱傷害人次高達741人次，超過去年6月517人次，成長超過4成。記者黃仲裕／攝影

天氣炎熱務必注意保水，衛福部最新統計台灣6月熱傷害人次高達741人次，超過去年6月517人次，成長超過4成。國健署社區健康組研究員黃巧文表示，全球氣候都在飆破紀錄，熱傷害人數不斷創新高，高危險族群，如老人、小孩等，都要特別注意避免高溫環境。並且謹記「涼、補、心」預防熱傷害口訣。

在高溫濕熱的環境下，當水分補充不足，加上人體的水分流失，可能會引起脫水或熱傷害。衛福部最新統計台灣6月熱傷害人次高達741人次，超過去年6月517人次，成長超過4成；統計7月數字至7月2日，已有45人次因熱傷害就醫，而去年7月整月的熱傷害為887人次。

黃巧文表示，國健署與中研院長期合作研究熱傷害，發現全球都面臨高溫威脅，且氣溫、熱傷害人數屢屢創新高，呼籲老人、小孩要特別注意，家長帶小孩也要特別小心。

國健署長吳昭軍提醒，嬰幼兒、長者、戶外工作者及患有慢性疾病者等4族群，千萬要穿著涼爽的衣服材質，待在通風處，每工作一段時間，適度休息，定時定量補充水分，切勿短時間內補充大量的冰水以及時時注意自身身體狀況。如何度過炎炎夏日。

國健署提醒，謹記「涼、補、心」預防熱傷害口訣：

一、保持涼爽

穿著寬鬆、涼爽的淺色衣服，並適時開窗通風搭配電風扇，促使市內空氣流通。冷氣溫度建議設定在26至27度，並可搭配電風扇，達到室內降溫效果，亦可選擇有冷氣的公共場所，避免悶熱的環境。

二、補充水分

水分佔人體約70%，一般民眾應定時定量喝水，不要等到口渴才喝，因為口渴時身體已經處於缺水狀態；也避免瞬間大量補充水分或冰水，造成身體不適，且不以酒精及含糖飲料取代。但經醫囑須限制飲水量者，應遵循醫師的建議。

三、隨時留心

留意中央氣象署所發布的氣象高溫警訊，儘量避免於上午10時至下午2時或再晚一點外出，如果必須外出，建議行走於陰涼處及注意防曬措施，隨時留意自己身體狀況，如出現體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速，務必迅速設法保持涼爽降低體溫、飲用加少許鹽的冷開水（不是冰水）或電解質飲料；若體溫持續上升、嘔吐或意識持續不清，請立即就醫或請人協助撥打119，轉送至醫院。

國健署 氣溫 高溫

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