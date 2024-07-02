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稱與佛蒙特咖哩無關…又一批咖哩粉農藥超標 業者發聲了

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
食藥署在6月25日公布，台灣好侍食品股份有限公司輸入的咖哩粉，檢出殘留農藥磷化氫0.02ppm。圖／食藥署提供
食藥署在6月25日公布，台灣好侍食品股份有限公司輸入的咖哩粉，檢出殘留農藥磷化氫0.02ppm。圖／食藥署提供

衛福部食藥署上周公布，台灣好侍食品股份有限公司輸入的馬德拉斯咖哩粉，檢出殘留農藥磷化氫0.02ppm，業者今發布聲明指出，新增一批屬於同批次、不同船期的220kg商品，邊境同樣不合格，強調與「與家庭用及業務用之佛蒙特咖哩塊系列」等產品無關，衛福部食藥署表示，第二批被檢出殘留農藥磷化氫0.007ppm，如業者未如期申請複驗，預計在7月16日公布至邊境不符合資訊專區。

台灣好侍食品股份有限公司從馬來西亞輸入的「咖哩粉」，上周由食藥署公布，檢出殘留農藥磷化氫0.02ppm，這批產品的國外製造廠為GABAN SPICE MANUFACTURING (M) SDN. BHD.，總重1100公斤，林金富說，業者近半年共報驗輸入3批產品，其中1批不合格。

業者今天發布聲明指出，與食藥署於6月25日公布，農藥殘留含量不符規定的1100公斤馬德拉斯咖哩粉，屬於同樣批次、不同船期的220公斤商品，於邊境通關時，也被判定農藥殘留不符規定，經食藥署通知，將於本日公告於邊境檢驗不符合食品清單，針對此次不符規定結果，也將採取同樣方式迅速申請廢棄處理。

好侍食品表示，為使消費者更能正確的理解原由，謹重申以下聲明：

一、此次農藥殘留之檢測結果，與家庭用及業務用之佛蒙特咖哩塊系列、爪哇咖哩塊系列及咖哩調理包系列，完全無關。

二、佛蒙特咖哩塊系列、爪哇咖哩塊系列及咖哩調理包系列，並未使用遭檢出農藥殘留之馬德拉斯咖哩粉GS。

三、就此批次檢驗不符合規定之商品，敝司已申請銷毀處理，絕不允許流入市面。而目前現行流通之馬德拉斯咖哩粉GS商品，經食藥署檢驗合格並核發輸入許可通知書，敬請安心使用。

不過，最新公布的14件邊境檢驗不合格產品資訊，並不包含台灣好侍食品進口的馬德拉斯咖哩粉，食藥署回覆，這批產品經邊境查驗，檢出殘留農藥磷化氫0.007ppm，依規定為不得檢出，在今年6月26日核定不合格，經業者回復「檢驗不合格案件捨棄複驗書」，聲明「保留複驗」的申請。

食品安全衛生管理法第39條及食品及相關產品輸入查驗辦法第23條規定，食藥署將給予業者15日之複驗申請期限，如業者未依期限向食藥署提出申請複驗，屆時將於官網發布不符合資訊，預計發布日期為本月16日。

咖哩粉 農藥殘留 食品安全 食藥署

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