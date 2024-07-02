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下山就醫車程要70分鐘 雲林草嶺無醫村終有醫院醫師進駐

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
台大醫院雲林分院內科及兒科醫師今起將每月一天到雲林縣古坑鄉草嶺村為村民服務，踏出草嶺巡迴醫療第一步。圖／雲林縣衛生局提供
台大醫院雲林分院內科及兒科醫師今起將每月一天到雲林縣古坑鄉草嶺村為村民服務，踏出草嶺巡迴醫療第一步。圖／雲林縣衛生局提供

雲林縣古坑鄉草嶺村地處偏遠、就醫不便，長年列為西醫醫療資源不足改善地區，但僅開放基層診所醫師進駐，衛生局媒合多年未果，向衛福部爭取放寬醫院醫師進駐多年，日前獲准，台大醫院雲林分院內科及兒科醫師今起將每月一天到草嶺村為村民服務，踏出草嶺巡迴醫療第一步。

草嶺巡迴醫療服務今天啟動，由台大醫院雲林分院內科醫師楊豐榮、兒科醫師周弘傑及蔡孟儒每月第一周星期二提供內科及兒科巡迴醫療服務，上午在草嶺旅遊資訊服務中心服務，下午在石壁受天宮看診，居民得知都很欣慰，尤其慢性病例行回診不必再舟車勞頓奔波，首日上午門診內科及小兒科共看了23名患者。

雲林縣古坑、二崙、東勢、水林、崙背、褒忠、四湖、口湖、大埤、莿桐、元長、林內、台西13鄉鎮為西醫醫療不足改善地區，開放基層診所醫師進駐提供巡迴醫療服務，但古坑草嶺、水林鄉、口湖鄉因地處偏遠，基層醫師進駐意願低。

其中草嶺村距離斗六市區醫院路程近40公里，車程近70分鐘，在籍人口僅500多人、地處偏遠又交通不便，看診不符經濟效益，衛生局媒合多年，仍無基層診所醫師願意服務，爭取放寬醫院醫師進駐多年仍未獲准，衛生局今年2月在草嶺成立急診醫療站，由縣內6家醫院醫護人員在假日輪班駐診，為村民及遊客提供服務。

衛生局長曾春美說，草嶺村爭取放寬醫院醫師進駐看診多年遲遲未獲准，急診醫療站成立後，縣內6家醫院都樂於協助，成為再次爭取醫院巡迴看診的契機，她以急診醫療站為例，證明醫院醫師有意願投入偏鄉巡迴醫療，終於在今年5月，衛福部同意放寬標準，台大醫院雲林分院也願意率先提供服務，讓草嶺巡迴醫療踏出第一步。

曾春美說，草嶺村巡迴醫療站已啟動，未來持續爭取其他醫療照護資源（如中醫等）進駐服務，另，水林鄉、口湖鄉也因地處偏遠，民眾就醫不便，會再極力向衛福部爭取放寬，完善偏鄉的就醫網絡。

台大醫院雲林分院內科及兒科醫師今起將每月一天到雲林縣古坑鄉草嶺村為村民服務，踏出草嶺巡迴醫療第一步。圖／雲林縣衛生局提供
台大醫院雲林分院內科及兒科醫師今起將每月一天到雲林縣古坑鄉草嶺村為村民服務，踏出草嶺巡迴醫療第一步。圖／雲林縣衛生局提供
台大醫院雲林分院內科及兒科醫師今起將每月一天到雲林縣古坑鄉草嶺村為村民服務，踏出草嶺巡迴醫療第一步。圖／雲林縣衛生局提供
台大醫院雲林分院內科及兒科醫師今起將每月一天到雲林縣古坑鄉草嶺村為村民服務，踏出草嶺巡迴醫療第一步。圖／雲林縣衛生局提供
台大醫院雲林分院內科及兒科醫師今起將每月一天到雲林縣古坑鄉草嶺村為村民服務，踏出草嶺巡迴醫療第一步。圖／雲林縣衛生局提供
台大醫院雲林分院內科及兒科醫師今起將每月一天到雲林縣古坑鄉草嶺村為村民服務，踏出草嶺巡迴醫療第一步。圖／雲林縣衛生局提供

偏鄉 草嶺 衛生局 醫師 雲林

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