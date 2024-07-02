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用愛守護行動！吳慷仁號召民眾幫助受暴家庭

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
金馬影帝吳慷仁擔任現代婦女基金會用愛守護公益大使，為孩子阻隔暴力陰影的傷害。圖/現代婦女基金會提供
金馬影帝吳慷仁擔任現代婦女基金會用愛守護公益大使，為孩子阻隔暴力陰影的傷害。圖/現代婦女基金會提供

據衛福部統計，2023年台灣家暴通報案件逾16.8萬件，平均每3分鐘就有一件家暴通報，較5年前增加5萬件，暴增超過4成。面對嚴峻的家暴問題，現代婦女基金會持續發起「用愛守護行動」，今年更邀請金馬影帝吳慷仁擔任公益大使，呼籲民眾支持受暴家庭扶助計畫，為受暴受暴媽媽及孩子提供安全和支持，成為改變他們生命的強大力量。

現代婦女基金會執行長邱淑華表示，基金會推動「受暴家庭扶助計畫」邁入第17年，提供安全協助、危難救助、創傷復原、關係輔導、目睹兒少的身心療癒，及家暴預防教育等全方位的陪伴，在受暴家庭最脆弱的時刻接住他們，至今累計陪伴超過11萬名被害人走過家暴傷害。

現代婦女基金會今年的宣導影片「恐懼，不該成為日常」，找來影帝吳慷仁擔任公益大使，為孩子阻隔暴力陰影的傷害，化身成為改變孩子生命故事的力量。吳慷仁說：「孩子的恐懼不該成為日常，許多家暴的傷害藏在隱微之中，不易察覺，目睹暴力的孩子雖然身上無傷，但身心早已傷痕累累。」

吳慷仁希望更多人可以關心家暴議題，他說，家暴只有零次，或是無數次，如果感受到家暴威脅，希望大家尋求外界協助，可以撥打113或現代婦女基金會，因為家暴不只傷害你，還有躲在身後的孩子，別以為孩子年紀小不懂事，但其實他們什麼都知道。

受助個案小婷(化名)回想6歲的兒子曾用稚嫩聲音問他「媽媽，我可以換爸爸嗎？」兒子的話如同一記重錘，原來，每一次爸爸的怒吼、施暴，都在他心中烙下深深的傷痕，小婷帶著孩子倉皇逃離，由現代婦女基金會社工陪伴著她度過難關，她說，知道有人在身邊陪伴和支持，是她在復原的道路上最堅強的力量。

現代婦女基金會表示，受暴家庭服務計畫服務經費仍有缺口，急需大眾支持，即日起捐款現代婦女基金會「受暴家庭扶助計畫」，滿額可獲贈「呼呼小宇宙閃亮亮徽章組」、「呼呼小宇宙LINE貼圖」和「給你呼呼呵護小禮盒」等感謝禮。募款所得用於家暴個案的安全協助、身心療癒、危難救助及預防宣導等。

公益大使 吳慷仁 家暴 現代婦女基金會

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