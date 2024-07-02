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台灣人好有錢…阿里山遊樂區車聚 近60輛總價10億法拉利超跑

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
日前法拉利車主協會安排近60輛不同型號法拉利超跑車主，開上阿里山遊樂區車聚，住宿阿里山賓館，近60輛壯觀法拉利超跑車排列車聚吸睛，令人目不轉睛！圖／阿里山賓館提供
日前法拉利車主協會安排近60輛不同型號法拉利超跑車主，開上阿里山遊樂區車聚，住宿阿里山賓館，近60輛壯觀法拉利超跑車排列車聚吸睛，令人目不轉睛！圖／阿里山賓館提供

盛夏炎熱，高海拔避暑勝地、嘉義縣阿里山森林遊樂區，平均溫度比平地降低逾10度以上，涼爽氣候受遊客歡迎，日前法拉利車主協會安排近60輛不同型號法拉利超跑車主，開上阿里山遊樂區車聚，探索自然生態、體驗高山森林，住宿阿里山賓館，近60輛壯觀法拉利超跑車排列車聚吸睛，令人目不轉睛！遊客說，「台灣人好有錢喔！」

英國金融時報（FT）報導，法拉利（Ferrari）跑車最近4年在台灣銷量翻升1倍，反映不少人因晶片熱潮致富，全球供應鏈調整導致製造業回台也有助益。法拉利執行長維尼亞（Benedetto Vigna）表示，台灣超跑銷量激增，台灣市場需求成長速度甚至超過大陸或香港。

阿里山遊樂區同時有近60輛超跑法拉利超跑車聚罕見，讓飯店商家工作人員、遊客大開眼界，以每輛車均價逾1500萬元計算，近60輛總價近10億，法拉利車主年齡平均45至55歲，身穿名牌，言行低調，3天2夜旅程車友玩南投、阿里山及台南，投宿阿里山遊樂區最高檔的阿里山賓館。

阿里山賓館臉書說，法拉利跑車炎夏6月27日齊聚阿里山森林遊樂區，盡享「阿里山賓館」五感森林療癒之旅，法拉利車主協會安排近60輛不同型號跑車，來到2200公尺海拔的阿里山遊樂區，吸睛壯觀的跑車令人目不轉睛！

法拉利車主住宿台灣海拔最高度假飯店阿里山賓館，得天獨厚地理位置，引領法拉利車主穿梭層疊山林綠意的芬多精，清晨在鳥語晨喚中甦醒，欣賞迷人的夕陽、日出流雲、眺望鄒族聖山塔山，品嘗在地特色美食，細細品味超過百年歷史回憶的人文時光迴廊與森林生態之美！

日前法拉利車主協會安排近60輛不同型號法拉利超跑車主，開上阿里山遊樂區車聚，住宿阿里山賓館，近60輛壯觀法拉利超跑車排列車聚吸睛，令人目不轉睛！圖／阿里山賓館提供
日前法拉利車主協會安排近60輛不同型號法拉利超跑車主，開上阿里山遊樂區車聚，住宿阿里山賓館，近60輛壯觀法拉利超跑車排列車聚吸睛，令人目不轉睛！圖／阿里山賓館提供
日前法拉利車主協會安排近60輛不同型號法拉利超跑車主，開上阿里山遊樂區車聚，住宿阿里山賓館，近60輛壯觀法拉利超跑車排列車聚吸睛，令人目不轉睛！圖／阿里山賓館提供
日前法拉利車主協會安排近60輛不同型號法拉利超跑車主，開上阿里山遊樂區車聚，住宿阿里山賓館，近60輛壯觀法拉利超跑車排列車聚吸睛，令人目不轉睛！圖／阿里山賓館提供

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