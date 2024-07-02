真的假的…嘉義老店「爆好吃草魚粥」驚傳歇業 在地人透露收攤原因

有一名網友在臉書社團「嘉義綠豆大小事」上貼出一張照片並發文表示「常吃的老店又關一家了」。原PO透露，位於嘉義市南興路靠近吳鳳路的「勝興草魚粥」結束營業了，讓他深感不捨。照片曝光，引發網友熱議，紛紛直呼：「好吃耶，可惜了。」

從照片中可見，店門口貼著一張紅紙條，上頭寫著「結束營業，感謝大家，後會有期」12個大字。這家草魚粥專賣店，除了招牌草魚粥之外，還有賣魯肉飯、魯草魚頭、蚵仔粥、虱目魚粥等，是嘉義超人氣美食店。

照片曝光後，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言「幾十年的老店了」、「這家好吃ㄟ」、「不會吧！這家是老公生前超喜歡吃的店啊，傷心啊」、「他家的魯草魚頭，超好吃的」、「常吃的老店」、「這家好好吃，完全沒腥味，好可惜喔」、「吃不到了」、「回憶的往事又多一件了」。

有不少網友感嘆「怎麼會這樣，生意很好欸」、「這家生意一直很好，路過都有客人在等啊」、「蛤！這間要收，真的還假的，這家超好吃捏」，在地的網友則回應「那是房東要收回房子要蓋新房子，所以才休業不做」、「租約到期老闆還沒找到合適的店面」，網友紛紛呼喊「可以再找個點開呀，他們的顧客很多捏」。