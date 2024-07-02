蘇花公路崇德段土石流又坍了！全線延至傍晚5點搶通

蘇花公路台9線163.3k、164.2k及164.8k崇德路段昨天晚間發生土石泥流道路阻斷，公路局東區養護工程分局南澳工務段進駐人力機具投入搶修，原預估今天中午12點全線搶通，不料，搶修過程上方土石泥流再度坍滑，增加搶災困難度，預計延至下午5點全線搶通。

公路局表示，蘇花公路昨天晚間同時發生台9線163.3k、164.2k及164.8k崇德路段土石泥流道路阻斷，今天凌晨花蓮山區持續降下豪雨，台9線161.3k、164.4k又增加2處發生土石流，東區養護工程分局南澳工務段已進駐人力機具，投入現場搶修。

公路局指出，截至目前除台9線164.2k因土石泥流內涵充分水分，搶災過程遭遇上方土石泥流再度坍滑，又遭遇下邊坡坍滑等，增加搶災困難度，搶災團隊全力搶災中，原訂今天中午12時通行，延至下午5點全線搶通。

公路局提醒，山區道路受地震影響，易發生落石，如遇豪雨或連續降雨，路況難以掌握，民眾非必要請勿於災後進入山區道路，並應隨時注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。